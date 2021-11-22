Почему в Калининграде подорожала картошка и когда исчезнет борщевик

Раньше часть картофеля просто закапывали на полях, потому что был профицит. А этот год не очень урожайный, потому и цены кусаются. Фото: Иван МАРКОВ

Руководитель минсельхоза Калининградской области Наталья Шевцова в эфире радио «Комсомольская правда-Калининград» подвела предварительные итоги года и рассказала, с какими проблемами приходится сталкиваться сельхозпроизводителям.

ЧТО С ЦЕНАМИ?

Однако калининградцев в первую очередь интересовали не проблемы фермеров, а цены на овощи. В частности, слушатели удивились, почему картошка, стоившая в прошлом году 20 рублей за килограмм, дешевле 50 рублей сегодня не продается. Министр тут же попыталась объяснить, от чего зависит цена на корнеплоды в нашем регионе.

- Сегодня отпускная цена на картофель 21-22 рубля за килограмм, а цена в сети – 50 рублей, - заявила она. - Этот год не картофельный. Если у нас урожайность картофеля зашкаливает, то сельхозтоваропроизводители продают его ниже себестоимости. У нас был год, когда мы отпускали картофель со складов по 7 рублей. Это было ниже себестоимости. Часть картофеля просто закапывали на полях, потому что был профицит. А этот год вообще не очень урожайный в плане корнеплодов.

Почему в сетях картофель продают по таким бешеным ценам, Шевцова ответить затруднилась, однако потом сделала предположение.

- Такая цена сложилась на большей территории страны, и эта общая цена подтягивает и стоимость картофеля в Калининградской области. Чудес не бывает. Если он везде стоит по 50 рублей, то у нас его продавать по 20 не будут, - добавила министр.

Как бы то ни было, Калининградская область сейчас полностью закрывает собственные потребности по картофелю, молоку, зерну и куриному яйцу. Кроме того, на 90% закрыты потребности по мясу и на 82% - по молочным продуктам глубокой переработки. С овощами дело обстоит похуже. Их производят в регионе на 78-80% от потребности. Причем, это касается только тех овощей, которые произрастают в нашей климатической зоне.

- Тема свеклы, моркови и картофеля всегда оставалась на уровне личных подсобных хозяйств, - добавила Шевцова. – Они всегда стоили совершенно недорого. После того, как рынок запустился на более высокую ступень, и когда эти продукты стали работать в линейке глубокого производства, то сырья на общем рынке стало не хватать.

Наталья Шевцова. Фото: Иван МАРКОВ

Напомним, что этим летом цена на морковь в Калининградской области внезапно подскочила до 130 рублей за килограмм. Сельхозпроизводители на претензии потребителей отвечали, что этот овощ непросто сохранить.

БОРЩЕВИК РАЗРОССЯ!

Теме зарослей борщевика в этом году чиновники также уделяют много внимания. В частности, Наталья Шевцова считает, что для уничтожения этого вредного растения в регионе необходимо ужесточать законодательство.

- Борщевик – это проблема земель, которые не работают. Не важно, сельскохозяйственные это земли, земли муниципалитета или придорожные полосы. Это те земли, за которыми никто не ухаживает и не смотрит, - пояснила она.

По словам министра, в этом году была обработана та часть земель, к которым был хороший доступ.

- Мы начали с первого шага – признали эту проблему, - продолжает Шевцова. - С такими землями нужно работать минимум 5 лет. Борщевик сбрасывает до 70 тысяч семян, и их всхожесть очень высокая - 60-70% в первый год, и далее в течение 4-5 лет всхожесть соблюдается.

Министр считает, что борщевик необходимо признать карантинным растением (сейчас оно признано лишь сорным), чтобы у властей были административные инструменты для давления на собственников земель, засоренных борщевиком. Пока же ежегодно на борьбу с борщевиком выделяется 49 миллионов рублей.

- Но бессмысленно обрабатывать часть очага, нужно обрабатывать весь очаг, - заключила Шевцова. - Самые крупные поля у нас находятся на востоке области, но самое большое количество борщевика, к сожалению, находится ближе в Калининграду. Это Гурьевский и Багратионовский городские округа. Часть этих земель находятся в виде активов у физических лиц или предприятий. Это приводит к тому, что земля приходит к ненормативному состоянию, а возвращать ее к нормативному состоянию стоит больших финансовых затрат.