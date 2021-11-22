Матч «Балтика» - «Ротор»: битва до крови и волевая победа

Три очка команде принес гол Владислава Лазарева, который продолжает забивать, выходя на замену. Фото: fc-baltika.ru

Воскресный матч стал для «Балтики» предпоследним в 2021 году. Возможно, именно поэтому за четыре дня до игры губернатор Антон Алиханов своим распоряжением разрешил увеличить число зрителей, которым можно присутствовать на трибунах, до трех тысяч. Болельщики не заставили себя ждать - на трибунах в итоге собрались 2789 человек.

В первом тайме воодушевленные балтийцы дважды имели отличный шанс открыть счет, но оба раза гостей спас голкипер Игорь Обухов. На 49-й минуте «Ротор» неожиданно забил сам: волгоградцам удалось провести быструю атаку, которую завершил ударом головой Тургай Мохбалиев.

Быстро отыграться у «Балтики» не получилось, и напряжение стало нарастать. После 70-й минуты Сергей Игнашевич решил переломить ход игры заменами - и это сработало! Вышедший вместо Младлена Кашчелана Олег Алейник мощно зарядил с 25 метров, мяч от крестовины отлетел в пятку вратарю и закатился в ворота. Счет сравнялся, но главные события были еще впереди.

Максим Тишкин покинул поле с разбитой головой после столкновения с вратарем гостей. Фото: fc-baltika.ru

На исходе основного времени «Балтика» осталась в меньшинстве. Защитник Максим Тишкин угодил в жесткое столкновение с вратарем «Ротора», после которого вынужден был покинуть поле с разбитой в кровь головой. Не смог продолжать игру и Игорь Обухов, однако у «Ротора», в отличие от «Балтики», в запасе оставалась одна замена. Место в воротах занял Дмитрий Терновский и команда гостей получила численное преимущество. Впрочем, воспользоваться им волгоградцы не сумели. На 4-й (!) добавленной минуте Владислав Лазарев с убойной позиции переправил мяч в ворота и принес команде победу. Для Влада этот гол стал уже третьим подряд, который он забивает, выйдя на замену.

Набранные три очка позволили балтийцам закрепиться на седьмой строчке в турнирной таблице. До заветного четвертого места, дающего право сражаться за выход в Премьер-лигу в стыках, теперь осталось всего-ничего. До зимней паузы, правды, взять этот рубеж не получится чисто математически, но нужно обязательно попытаться сократить отставание до минимума. Именно это и будет главной задачей «Балтики» на последний матч 2021 года, который состоится в эту субботу, 27 ноября. Игра вновь пройдет на стадионе «Калининград», а соперником станет «КАМАЗ» из Набережных Челнов. В первом круге калининградцы одержали победу на выезде (0:1), и сейчас попробуют повторить успех.