Уровень вакцинации на АВТОТОР достиг 73,4 процента

За месяц количество вакцинированных на заводе увеличилось более чем на 6 процентов.

На автомобилестроительном заводе АВТОТОР активизировалась вакцинация сотрудников от коронавирусной инфекции. Так, на основной производственной площадке в микрорайоне им. А. Космодемьянского в ходе вакцинации 19 ноября процедуру прошли 87 человек, включая тех, кто привился первым и вторым компонентами, а также ревакцинировался.

По состоянию на 22 ноября общий уровень вакцинации от новой коронавирусной инфекции на предприятиях АВТОТОР составил 73,4 процента. За месяц количество вакцинированных на заводе увеличилось более чем на 6 процентов, и теперь общее число привитых на АВТОТОР превышает средние показатели по Калининградской области.

По словам вице-президента по управлению социальным развитием и взаимодействию с органами власти компании Вадима Бобровича, в достижении таких показателей вакцинации на предприятии важную роль сыграла та целенаправленная и планомерная работа, которая проводится на АВТОТОР, по разъяснению необходимости прививок от коронавируса и организации процедуры, в том числе предпринимаемые на предприятии меры по нематериальному поощрению прошедших вакцинацию.

«Хотел бы еще раз поблагодарить руководство и медицинских работников городской больницы № 2 и поликлинического отделения № 3 в микрорайоне им. А. Космодемьянского за помощь в проведении вакцинации в медицинских центрах предприятия. Руководство нашей компании уделяет данному вопросу приоритетное значение, поскольку на АВТОТОР во главу угла ставится забота о коллективе и его защите. От эпидемического благополучия предприятия зависит бесперебойная работа производства, а значит, своевременная выплата заработной платы, оказание мер социальной поддержки и другие вопросы. Необходимо отметить, что рост уровня вакцинированных происходит в период массового набора персонала. Это связано как с активизацией процесса вакцинации, так и с тем, что многие из вновь принятых на работу уже прошли процедуру. Мы, безусловно, будем продолжать процесс вакцинации с тем, чтобы достичь максимального показателя. Это - залог нашей успешной деятельности, выполнения плановых и экономических показателей и сохранения здоровья коллектива», - подчеркнул Вадим Александрович.

«Нам ни в коем случае не нужно останавливаться на достигнутом и почивать, что называется, на лаврах! Коронавирус - это очень коварная и опасная болезнь. Это не грипп и не ОРВИ при кажущемся сходстве клиники. Очень горько осознавать, что и в семьи наших сотрудников пришло горе, связанное с утратой любимых близких. Еще обиднее это понимание оттого, что, к сожалению, эти люди не были привиты. И если до февраля 2021 года это была суровая реальность, то после начала вакцинации терять дорогих людей особенно горько. Ведь у каждого из них была реальная возможность предупредить данный исход. Еще раз приходится говорить о том, что и категория привитых болеет. Вопрос только в том, что заболевание протекает легче и не влечет за собой столь скорбных последствий. Можно бесконечно рассуждать на предмет той информации, зачастую ложной, которая размещена в сети интернет, но на данный момент альтернативы у вакцины нет. Коварство вируса в его быстрой изменчивости и способности приспосабливаться к тем методам лечения, которые используются. С этим связана постоянная необходимость смены протоколов лечения. Наше спасение только в одном - в массовой вакцинации. Уже доказано, что вакцина существенно ослабляет ход течения болезни, сохраняя жизнь и здоровье людей. Поэтому в очередной раз обращаюсь с призывом ко всем работникам АВТОТОР - пожалуйста, пройдите вакцинацию. А если с момента получения прививки прошло уже 6 месяцев, то приглашаем всех на ревакцинацию. Процедура проводится на всех производственных площадках АВТОТОР, мы делаем все возможное, чтобы охватить как можно большее количество работников, чтобы вакцинация проходила оперативно и эффективно!» - отметила начальник управления реализации медицинских программ кандидат медицинских наук Елена Кучеренко.

Напомним, что на АВТОТОР уделяется значительное внимание организации качественного медицинского обслуживания сотрудников, оказания им амбулаторно-поликлинической помощи и проведения лечебно-оздоровительных процедур в заводских здравпунктах, а также своевременного проведения вакцинации. В 2020 году на основной производственной площадке в микрорайоне А. Космодемьянского был оснащен новый заводской здравпункт, обеспечено непрерывное медицинское сопровождение деятельности предприятий АВТОТОР. Организованный и проводимый комплекс мероприятий позволяет предупреждать значительное количество случаев заболеваний среди сотрудников, возникновение вспышек новой коронавирусной инфекции, снижая риски остановки предприятия в связи с эпидемической ситуацией.

Наша справка

Компания АВТОТОР основана в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года. На сегодняшний день АВТОТОР выпускает автомобили под марками BMW, KIA, Hyundai. Общий объем производства превысил 2,3 млн автомобилей.