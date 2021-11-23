«Зачем убрали черепицу?»: ремонт домика у Высокого моста возмутил калининградцев

Выглядит кровля очень непривычно. Фото: Иван МАРКОВ

В марте этого года знаменитый домик смотрителя Высокого моста стал бесплатным музеем почтовых открыток с видами Кенигсберга. Под музей долго пустовавшее здание переделал калининградский предприниматель Михаил Попов, взявший его в аренду на 49 лет.

В августе домик внезапно оброс строительными лесами, которые убрали во вторник, 23 ноября. Первое, что бросилось в глаза, - крыша. Красную черепичную кровлю заменила серая фальцевая (металлическая), от чего домик сразу же растерял часть обаяния.

Такой была крыша до реставрации. Фото: Иван МАРКОВ

За разъяснениями «Комсомолка» обратилась к Валерию Щербатых, строительная фирма которого («Строймонтажсервис») занималась реставрацией. В Калининграде он известен как компаньон Артура Сарница по фортам №1, №11 и замку Бальга.

По словам предпринимателя, домик смотрителя серьезно и не раз перестраивался после войны с применением современных материалов.

- Та черепичная кровля, которую вы видели, лежала на фальцевых листах, - рассказал Щербатых. - Чтобы вы понимали, прежняя черепица была песчаной. На самом деле, это не довоенный, а современный материал, ему лет 15 где-то. Поскольку материал экспериментальный, срок его службы оказался совсем небольшим. Когда мы попытались эту черепицу заменить, под ней оказалась сгоревшая старая крыша.

По словам Щербатых, строителям пришлось усиливать прогнившие стропила, заниматься утеплением и гидроизоляцией.

- Уже после этого мы сделали новую фальцевую кровлю, - продолжает он. – Башенку мы тоже переделывали. До этого она была сделана на скорую руку, из обыкновенной битумной черепицы. Сейчас там более надежный материал, обмедненные пластины. Это увеличит срок службы здания.

Реставраторы уверены, что теперь здание прослужит гораздо дольше. Фото: Иван МАРКОВ

Еще до начала реконструкции здание основательно обследовали, подготовили проектную документацию и получили разрешение от службы охраны объектов культурного наследия на проведение противоаварийных работ.

- Тот человек, который клал туда черепицу, одной вещи не предполагал: на хрупкие стенки нагрузили 12 тонн черепицы из цементно-песчаной смеси. Все это начало ломать здание, пошли трещины по фронтону. Все, что мы сделали, спасет здание, - заявляет Щербатых.

- Это не паллиатив в плохом смысле, а вынужденный шаг на пути сохранения объекта, - соглашается руководитель региональной службой охраны объектов культурного наследия, Евгений Маслов. - Можно быть совсем гордым и принципиальным (как некоторые из коллег пытаются), а в итоге безвозвратно потерять то, что имеем. Были и такие случаи... Тут были противоаварийные работы, в результате которых кровлю заменили на фальцевую. Лучше защитить от доступа влаги на несколько лет, чем ждать, пока собственник найдет деньги на новую стропильную систему и черепицу. Мы рассматриваем это как временную меру. Именно по той же причине сейчас кроем фальцем «Здание сельскохозяйственного кредитного банка «Восточно-Прусский ландшафт»» на улице Тюленина. Там еще и этаж надстроен был (полуэтаж). Без демонтажа всех новодельных элементов и полной замены стропильной системы не было смысла начинать ремонт. От военных все равно никакого бы ремонта не дождались в ближайшей перспективе. А многое бы потеряли, - пояснил чиновник.

Отметим, что официальное название домика смотрителя - «Здание подъемных механизмов Высокого моста». Его построили в 1899 году.