Элитное жилье с квартирами за 27 миллионов: что построили в «Рыбной деревне»-2 в Калининграде

Комплекс занял большую часть участка,общая площадь которого составляет почти 20 тысяч квадратных метров. Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде завершается отделка фасадов в жилом комплексе «Рыбная деревня», состоящем из двух многоквартирных домов, зажатых между рекой Преголей, улицей Октябрьской и стройкой «Русского центра искусства» бизнесмена Рустама Алиева.

На сегодняшний день уже идет активная продажа этого жилья, поэтому мы решили напомнить, что изначально на его месте должен был появиться многофункциональный комплекс.

Еще в апреле 2019 года глава корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачев рассказывал о реализации проекта комплексной застройки этого земельного участка площадью почти в 20 тысяч квадратных метров. Рассказ Толмачева по большей части крутился вокруг Музея русской живописи и прикладного искусства, который позже был переименован в упомянутый выше «Русский центр искусства». Про застройку основной части земельного участка он говорил уже во вторую очередь.

Многофункциональный комплекс должен был объединять «жилые помещения и помещения общественно-делового назначения». На сайте правительства также сообщалось, почему разрешение на строительство было оформлено на многоквартирный дом, а не многофункциональный комплекс, как было предусмотрено инвестиционным соглашением.

- Правилами землепользования и застройки Калининграда, утвержденными в 2017 году, то есть уже после заключения инвестиционного соглашения, данный земельный участок отнесен к общественно-жилой зоне, - пояснял Толмачев. - В данных правилах такой вид разрешенного использования, как «многофункциональный центр» отсутствует. Правила, в свою очередь, приводились в соответствие с классификатором видов разрешенного использования, утвержденных Минэкономразвития России. В связи с этим разрешение было выдано на строительство многоквартирного жилого дома. Но наличие на объекте помещений общественно-делового назначения предусмотрено инвестиционным соглашением Корпорации с застройщиком.

В итоге, многофункциональный центр постепенно превратился в элитный ЖК «Рыбная деревня», который строит «Калининградский торгово-строительный холдинг», принадлежащий Александру Качановичу. А общественно-деловое назначение, по всей видимости, коснется лишь магазинчиков для туристов, которые разместятся на первых этажах.

Так дома выглядят с прилегающей к ним набережной. Фото: Иван МАРКОВ

На сегодняшний день, если верить сервису по недвижимости «Циан», в комплексе продается 78 квартир по цене от 12,2 до 27 миллионов рублей. Насколько эти цены соответствуют рынку, «Комсомолке» рассказал консультант в сфере недвижимости Олег Перевалов.

- При нынешнем рынке и, исходя из локации, цены завышенные процентов на 5-10, но адекватные, - сообщил Перевалов. – Как показывает практика, желающие будут. Сюда однозначно пойдут инвесторы, потому что в этом месте сосредоточены все достопримечательности. Вполне логично, если первые и, может быть, вторые этажи пойдут под коммерцию.

По ценам за квадратный метр (от 141 до 250 тысяч рублей), как считает Перевалов, этот ЖК условно можно сравнить с комплексом, который сейчас строится на улице Дмитрия Донского (на кольце), с предложениями «Русской Европы» и домом на Нижнем озере (комплекс «Бельвью»).

- Среди покупателей этих квартир будет примерно 50% (если не больше) инвесторов из Москвы, Сибири и Севера. Также такое жилье хорошо покупает русскоязычное население Германии. Эти люди будут зарабатывать на выросшем метре или вложатся для сдачи квартир посуточно. Конечно, будет и конечный покупатель, который возьмет это жилье для себя. Это пока примерное процентное соотношение, потому что конечные цифры будут зависеть от того, какая там будет инфраструктура.

Стройплощадка музея. Фото: Иван МАРКОВ

Интересно, что «Русский центр искусства» по стройке, если сравнить сегодняшнее состояние с фотографиями августа прошлого года, продвинулся не сильно. Сдать объект, меж тем, должны к четвертому кварталу 2022 года. Рустам Алиев на эту тему по телефону общаться с «Комсомолкой» отказался. Губернатору год назад он докладывал, что «строительство идет по графику».