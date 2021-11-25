«Забота об общем благе сближает людей»

Награждение призеров конкурсов на презентации в Ольштыне. Фото: из архива фонда «Исток».

Государственные границы не могут остановить течение рек или миграции птиц, также как и любовь людей к природе родного края не знает преград. В этом уверены организаторы и участники проекта «Природа без границ», реализованного фондом «Исток» при поддержке Фонда президентских грантов.

У природы Калининградской области и соседних с нею Поморского и Варминьско-Мазурского воеводств Польши много общего. Это реки и водоемы, Калининградский (Вислинский) залив и Балтийская (Вислинская) коса, Роминтская пуща и, конечно же, Балтийское море. Поэтому основная идея проекта подразумевает сближение живущих по обе стороны границы людей в понимании ценности и необходимости сохранения окружающей природы ради нашего общего блага.

Проект «Природа без границ» включает целый ряд важных мероприятий. Так, фотографы проехали и прошли в общей сложности более 9 тысяч километров, чтобы сфотографировать трансграничные природные объектов в Польше и России! Специалисты и ученые наших стран подготовили необходимые для издания книги и создания интернет-ресурса материалы. Собранная в итоге информация доступна любому желающему на сайте фонда «Исток» в разделе «ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ» .

Важной составляющей проекта стали конкурсы. В творческом конкурсе 53 молодых автора из приграничных регионов представили 44 тематических плаката и 17 видеороликов – лучшие из них можно увидеть, перейдя по ссылке.

А участниками фотоконкурса на портале КЛОПС стали 198 участников из России и Польши. Представленные ими 1412 фотографий вызвали большой интерес публики – в онлайн-голосовании участвовали 13 130 человек. Фото доступны на интернет-ресурсе КЛОПС https://fotokonkurs.klops.ru/. Победители получили ценные призы, а лучшие работы составили экспозицию выставок в Калининграде, Гданьске и Ольштыне. Увидеть эти интереснейшие фотографии с ноября по май смогут также жители Багратионовска, Балтийска, Мамоново, Нестерова, Озерска и Правдинска.

Учебные заведения и библиотеки Калининградской области и приграничных воеводств Польши теперь располагают изданным на двух языках сборником «Российско-польские трансграничные природные объекты», тираж которого был передан им безвозмездно. В электронном виде книга доступна на сайте фонда «Исток» в разделе «КНИГИ» .

Весьма показательными оказались результаты анкетирования участников проекта и проведенного среди них социологического опроса. На просьбу оценить, насколько такие мероприятия важны с точки зрения привлечения внимания населения к проблемам экологии региона, были получены, например, такие ответы: «Это хороший инструмент заинтересовать людей. Красочно, понятно, интересно», «Посмотришь такое издание о своей деревне, и лишний раз мусор уберешь». Предложение оценить важность подобных проектов с точки зрения развития добрососедских отношений между людьми вызвало не меньше откликов. Среди них был и такой:

«Любая общая работа - это повод для общения, возможности лучше понимать друг друга. Особенно это важно сейчас, когда пандемия закрыла границы. Забота об общем благе, это тоже фактор, сближающий людей».

Партнеры проекта «Природа без границ»:

Русский дом в Гданьске

Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области

Природный парк «Виштынецкий»

Администрация городского округа «Город Калининград»

Медиагруппа «Западная пресса»

Калининградский Государственный технический университет

Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма

Калининградское отделение Союза фотографов дикой природы

Экологическо-транспортный колледж, Гдыня

Музей народной архитектуры – Этнографический парк в Ольштынеке

Калининградский зоопарк

Ландшафтный парк «Роминтская пуща»

Фонд «Мода на Вармию и Мазуры»

Кафедра восточнославянской литературы института литературоведения Варминьско-Мазурского университета в Ольштыне.

Особая благодарность:

Пограничному Управлению ФСБ России по Калининградской области

Национальному парку «Куршская коса»

Музею Мирового океана

Калининградскому областному историко-художественному музею.