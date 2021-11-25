Ведущие за 25 тысяч, но без звезд: какими будут новогодние корпоративы в Калининграде

Многие готовятся к празднику своими силами. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Совсем скоро в потолок полетят пробки от шампанского, а за окном вспыхнут новогодние фейерверки. Так уже хочется всей этой радостной суеты и запаха мандаринов! Праздничное настроение накрывает и калининградские рестораны – вместе с валом заказов на корпоративные вечера

- Бронируют залы очень активно, - подтверждают в развлекательном комплексе «Резиденция королей». - На 24, 25 и 26 декабря мест уже нет, в оставшиеся даты еще что-то можно найти, но записываться нужно поскорее.

Аналогичная ситуация почти во всех кафе и ресторанах Калининграда и области. Бронь на новогодний корпоратив принимают (от 3 тысяч рублей с человека в предпраздничные вечера и от 10 тысяч - непосредственно в Новогоднюю ночь). А если вдруг выйдет очередное постановление о запрете гулянок, деньги обещают вернуть. Конечно, обязательные QR-коды и ограничение по численности в 50 человек сказываются, но народ активно записывается и показывает тем самым, что готов на все ради праздника.

- Люди хотят вернуться к полноценной жизни, отдохнуть от сложного года, - говорит руководитель «Макро-концерт» Максим Ваняшин. – Хотя в этом году многие компании умерили аппетиты, срезав бюджеты на корпоративы. Артисты относятся к сложившейся ситуации с пониманием, не хотят терять возможности заработать.

Как стало известно «Комсомолке», грядущий Новый год обойдется в Калининграде без столичных звезд, ибо очень дорого. За выезд из уютной Москвы исполнители даже средней величины запрашивают гонорары вдвое, а то и втрое больше против обычного. Им проще отработать несколько мероприятий в столице, сменив за ночь пару клубов, чем куда-то лететь ради одного концерта. Да и не так много калининградских компаний готовы выложить миллионы за «guest star». Зачем, если можно за гораздо меньшие деньги позвать местных селебрити - говорят, некоторые из них были ангажированы еще летом.

Вообще, на стоимость корпоратива со звездами влияют многие факторы. Это и день недели, и количество выступающих. Профессиональные ведущие в этом году берут от 25 тысяч рублей за вечер. Цена варьируется, в зависимости от того, будет ли человек с микрофоном лишь конферансье, или же ему предстоит «держать» весь праздник.

Традиционно активизировались и аниматоры. Самый ходовой наряд – конечно, шуба Деда Мороза. Облачившись в нее, предприимчивые калининградцы предлагают свои услуги. В соцсетях и на специализированных сайтах объявлений - море таких предложений. Вызов на дом, чтобы выслушать стихотворение ребенка и поводить хоровод – от 1 000 рублей.

Довольно высок и процент фирм, сотрудники которых не пойдут в ресторан, а отметят Новый год прямо в офисах – такая традиция пошла с кризисных лет. А есть совсем хитрые директора, которые, упирая на продолжающуюся пандемию коронавируса и необходимость заботиться о здоровье сотрудников, предпочитают вовсе отказаться от проведения новогоднего праздника. На деле же просто пытаются сэкономить.