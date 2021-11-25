Директор калининградской «Школы будущего»: Домашних заданий должно быть меньше, но не все учителя готовы на это пойти

Сегодня на «домашки» у детей уходит иногда столько же времени, сколько они проводят в школе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вывод, который напрашивается

Учиться нашим детям все тяжелее. Причем иногда в прямом смысле слова. Пробовали поднять школьный портфель с учебниками? Вот-вот! И это еще полбеды. Ведь после шести уроков ученик несет в ранце не только оценки в дневнике, но и домашнее задание - головную боль всех юных калининградцев, «а также их родителей». И взрослые, и дети в один голос говорят: «На дом задают слишком много!»

Напряженную ситуацию с домашними заданиями продемонстрировал опрос Общероссийского народного фронта и фонда «Национальные ресурсы образования»: 45% школьников считают, что учеба влияла бы на них позитивнее, если б на дом задавали поменьше, 65% отметили, что выполнить «домашку» не хватает времени.

- Профессор университета в Пенсильвании Джеральд Кей ЛеТандре изучил, как обстоят дела с домашней работой во многих странах мира. Один из его выводов - нет никаких доказательств, что уровень нагрузки влияет на успеваемость и качество образования, - рассказывает директор «Школы будущего» в поселке Большое Исаково Алексей Голубицкий. - То есть нет научного обоснования необходимости задавать много. Более того, в странах со слаборазвитой экономикой и ярко выраженным социальным неравенством между богатыми и бедными домашней работы у школьников больше всего. Там напрямую не говорится о России, но неприятный вывод напрашивается. А там, где страны демонстрируют очень высокие достижения в области образования, домашних заданий не так много.

Когда уроки - не до семьи

Наш собеседник не выступает за полную отмену школьных заданий на дом. Другое дело - сокращение их катастрофического объема, который совершенно не осознается педагогическим сообществом.

- Растущий организм ребенка получает нагрузку в разы больше, чем организм взрослого работающего человека. Это не может не сказываться на здоровье наших детей. Еще один важный момент - большие домашние задания убивают возможность семейного общения. Вечерами ребенок делает уроки часто допоздна, вместо того чтобы проводить время со сверстниками, погулять, заняться спортом, наконец, пообщаться с родителями или просто вместе посмотреть кино. На все это просто не остается времени! Это неблагоприятно влияет на отношения родителей и учеников. Перекидывается это и на отношение к школе, которая считается источником абсолютного зла, - убежден Голубицкий.

Но пытались ли калининградские педагоги обсуждать проблему большой нагрузки из-за домашних заданий с министром образования региона?

- Обсуждали, - подтвердил Голубицкий. - Министр неоднократно указывала на необходимость разумного подхода к этому вопросу. Это является более-менее общей экспертной позицией многих директоров школ.

Льготы для отличников

Впрочем, дети находят возможность освободить себе время после уроков, но при этом вырабатывают привычку быть нечестными. Фразу «Дай списать!» вы точно произносили в школе, ну или слышали от одноклассников, если были успевающим учеником. Сейчас школьники, конечно, тоже списывают - причем именно ненавистную им «домашку». Зачастую по причине того, что если не спишешь, то точно не успеешь сделать сам, а значит, получишь двойку. Списывают либо друг у друга перед уроками, либо в духе времени пользуются «Готовыми домашними заданиями» (аббревиатура ГДЗ известна всем школярам и учителям) из интернета, где можно найти решения задач из любых учебников.

По мнению Голубицкого, первый и самый очевидный шаг в решении проблемы - снижение объема «домашки». Но тут договариваться должны между собой сами учителя: кто, сколько и когда задает, чтобы не перегружать учеников. Второй шаг - давать детям возможность выбора. Например: «Вот пять задач, решите любые две из них». Третий шаг - особенно революционный для Калининградской области. На него и отважились в «Школе будущего».

- Особенно от чрезмерно большого количества домашних заданий страдают ученики-перфекционисты, которые стремятся все выполнять правильно, вовремя и честно, - объясняет Голубицкий. - Поэтому в одном из пятых классов после ноябрьского локдауна мы ввели обязательное задание на дом только для тех, кто не учится по данному предмету на отлично. Если для получения отличных оценок хватает знаний, полученных непосредственно на уроке, домашнее задание можно не делать. Но если оценки снижаются, домашнее задание вновь становится обязательным. Это саморегулирующая система, это и стимул: ученик будет стараться учиться все лучше и лучше, чтобы освободить время дома. Если опыт окажется позитивным, мы распространим его на все пятые классы, а потом, возможно, на всю школу. Хотя ситуация с домашними заданиями требует решения в системе образования в целом.

«Пара» «паре» рознь

По рекомендации регионального министерства образования в «Школе будущего» перешли к блочному модульному расписанию, когда подряд идут два урока истории, две биологии и так далее. Эту систему переняли еще несколько школ области.

- Еще в лучших советских школах такие парные уроки были. В этом случае у ребенка нет необходимости постоянно переключаться с одного предмета на другой. Представьте: только настроился на алгебру - звонок, после перемены начинается история; только настроился на историю - звонок, и следующий уже урок физики… Любой нейрофизиолог и психолог скажет, что такое переключение требует большого количества энергии. Ни один взрослый не получает в день столько разноплановых задач! А когда уроки спаренные, ученик больше погружается в тему: есть возможность совместить теорию с практикой, написать сочинение по литературе. Соответственно, если в день три пары, то и дома нужно готовиться к трем урокам, а не по шести разноплановым дисциплинам. Но объем домашнего задания не должен удваиваться, иногда приходится с педагогами об этом специально договариваться.

- Наверное, ваша позиция не очень популярна среди учителей?

- Коллеги искренне думают, что на дом они задают не так много. И каждый убежден, что именно его предмет самый важный, все тянут одеяло на себя. Они хорошие люди, стремятся к лучшему, но это стремление порой эгоистично. Учитель истории говорит: «Подумаешь, 30-40 минут позаниматься». Преподаватель английского считает, что повторить новые слова - это недолго. Математик удивляется: «Разве трудно сделать пять заданий по алгебре?» В совокупности же все это дает от 2-3 до 4-5 часов занятости ребенка после школы, где он уже отсидел 6-7 уроков. А ведь ни один взрослый не согласится добровольно на 12-часовой рабочий день!

При этом интересно, что все учителя - за снижение объема домашнего задания. Но только не по своему предмету!

«Папа решает, а Вася сдает»

С «домашкой» есть и еще одна проблема. Нередко дома дети не могут сосредоточиться на заданных уроках, постоянно отвлекаются, родители их за это шпыняют. Доходит до серьезных конфликтов.

- Именно, - соглашается Голубицкий. - Поэтому первая рекомендация родителям - создавать условия, чтобы ребенок не отвлекался. Нужно, чтобы у него во время выполнения домашнего задания был выключен смартфон. Иначе то, на что требуется полтора часа, растягивается на 5 часов. А так - сел, сделал одно, переключился на второе. Кстати, что точно хорошего в домашнем задании, так это навык самостоятельной работы. Поэтому я ни в коем случае не рекомендую родителям делать домашнее задание за своих детей. Это формирует инфантильность, ребенок у вас будет сидеть на шее до пенсии, привыкнув к тому, что вы за него все делаете. Лучше самостоятельная тройка, чем родительская пятерка.

- Попробуйте это объяснить детям или родителям! Точно столкнетесь с непониманием.

- Если у школьника не получается сделать все, можно сделать часть домашнего задания. Как директор школы я, конечно, даю плохой совет (смеется), на меня педагоги обидятся. Но если видишь, что времени не хватает, ладно - не семь примеров реши, а пять. Все лучше, чем их потом списать у приятеля или доверить решить папе. Наконец, никакой драмы в том, что ребенок за домашнее задание получит тройку или даже двойку, нет. Отметки вообще не имеют значения, а на них у родителей школьников зачастую совершенно неадекватная реакция. Вот реальная история. Приходит мама: «У нас трагедия, беда, катастрофа! Ребенок впервые получил тройку за четверть. Ни у меня такого в школе не было, ни у его отца. Мы глубоко переживаем. Запретили уже дополнительное образование, отобрали смартфон. Что еще сделать?» Извините, это просто значит, что по географии пошел сложный материал или ребенок не настроился, а может, это просто элемент случайности. С ребенком обсудить все надо и решить, что он должен сделать в следующей четверти, чтобы подтянуть свои знания. Родительский перфекционизм часто приводит к неврозам детей. Так что давайте спокойно относиться к отметкам. Единственная отметка, которая имеет значение, - это баллы ЕГЭ, потому что влияют на шансы поступления в вуз. Но они никак не связаны с тем, какую отметку ребенок получил в седьмом классе по географии. Тем более он географию может и не выбрать к сдаче. К слову, проблемы с учебой у детей начинаются как раз в 7-8-м классе, когда предметы усложняются и уже изрядно подзабытые знания родителей просто заканчиваются. А ребенок уже привык, что ему помогают. Плюс пубертатный период, подростковые трудности…Так что не делайте уроки за своих детей!

. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

МНЕНИЕ ЗА

Не ученье, а мученье

В школьные годы я долгое время был одним из тех учеников-перфекционистов, о которых говорит Алексей Голубицкий. «Домашку» делал от и до. И чем старше становился, тем больше ее ненавидел. А уж бесконечные списки литературы на лето до сих пор вспоминаю с содроганием. Только в выпускных классах я перестал так сильно заморачиваться на этот счет, в результате чего выпал из числа отличников, но ничуть об этом не жалею.

Нужна ли домашняя работа сегодня? В нынешнем виде - точно нет. Конечно, учитель далеко не все успевает донести на уроке, а дети еще меньше из этого запоминают. Есть «золотые» правила грамматики, исторические даты и некоторые формулы, которые придется зазубривать дома. И стихи наизусть тоже - хотя бы ради того, чтобы тренировать память. Но ведь кроме этого в домашних заданиях есть уйма всего, чему трудно найти логическое объяснение. Когда 9-летний школьник вынужден потратить вечер, чтобы запомнить расселение племен вятичей и кривичей - это профанация чистой воды и ничего больше. И таких примеров - масса!

Хотя здесь уже вопросы скорее к составителям школьной программы, которая, к сожалению, отрывается от реальной жизни все дальше и дальше.

Михаил ЯНОВСКИЙ.

МНЕНИЕ ПРОТИВ

Лучше сидеть за учебниками, чем в соцсетях

Давайте будем честными перед собой: никто из нас в школьные годы не любил делать «домашку». Я лично предпочел бы после школы не корпеть за учебниками, а погонять в футбол-хоккей. Или интересную книгу, например, почитать. Телевизор - реже, мультиков по нему тогда показывали не так много, а художественные фильмы преимущественно демонстрировали вечерами, когда все упражнения по русскому были уже написаны, а задачи по математике худо-бедно решены.

Как бывшему школьнику мне бы аплодировать предложению отменить домашние задания, но нет. Ибо на что в первую очередь потратит высвободившееся после отмены домашнего задания время нынешний ученик? Устремится на спортплощадку? Черта с два! Останется дома, только учебники сменит на лэптоп. И вовсе не ради общеобразовательных ресурсов, хотя бы даже и упомянутого в тексте ГДЗ.

Конечно, я не настолько наивен, чтобы верить, будто необходимость учить уроки не только в школе, но и какое-то время еще и дома поможет оградить современных детей от шутеров, тиктоков и малоинтеллектуального общения в соцсетях. Да и задача у «домашки» все-таки другая: сделать так, чтобы в школе вместо нынешних 11 не пришлось учиться лет 15. Ну а насколько ее объемы должны быть разумными, можно дискутировать.

Игорь ОРЕХОВ.