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Общество25 ноября 2021 15:00

Таинственное подземелье и семь мостов Кёнигсберга: что покажет через полгода музей «Фридландские ворота»

По программе приграничного сотрудничества на благоустройство окраины Южного парка выделено около миллиона евро
Алексей ДЕНИСЕНКОВ
Алексей ДЕНИСЕНКОВ
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Фридландские ворота самые молодые городские ворота Кенигсберга. Их построили в 1862-м.

Фридландские ворота самые молодые городские ворота Кенигсберга. Их построили в 1862-м.

Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

- Здесь, на наших трех холмах, будет лучшая прогулочная зона во всем городе, - пытается перекричать рев бульдозера директор музея «Фридландские ворота» Андрей Ярцев. - Ровные дорожки, смотровые площадки, сосновый бор… Красота!

Мы вместе с бульдозером месим грязь на восточной окраине Южного парка, где больше 2 гектаров территории принадлежит музею. Раньше тут были дебри, сейчас же участок земли преображается - перекладывается брусчатка, строятся дорожки, восстанавливается обветшавшая за десятилетия стенка немецкого капонира с грозными амбразурами. Без малого миллион евро был выделен «Фридландским воротам» в 2019 году по программе приграничного сотрудничества с Польшей и Литвой. В феврале следующего года проект реконструкции должен был завершиться, но, как это часто у нас бывает, сроки сдвинулись - теперь финиш запланирован на лето 2022-го.

В бывшей караулке

Обычно мы представляем Фридландские ворота со стороны проспекта Калинина. Изысканное краснокирпичное сооружение в неоготическом стиле со скульптурой тевтонского рыцаря наверху. Что находится с другой стороны, знают не все. Ну, разве что замечали стоящий там на вечном приколе трамвай марки «Дюваг», который бегал по Калининграду в 1960-е годы. Сейчас зона за воротами должна преобразиться радикально.

Справа - здание блокгауза, в центре - трамвай «Дюваг» (точно такой же возит туритов по городу).

Справа - здание блокгауза, в центре - трамвай «Дюваг» (точно такой же возит туритов по городу).

Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Начали со здания блокгауза.

- Первоначально в здании размещался караул. В советское время здесь был какой-то склад, в последние годы все было заброшено, музеем практически не использовалось, - рассказывает Андрей Ярцев. - Мы все разобрали, почистили, подреставрировали. В бывшем блокгаузе откроется выставочный центр, также в нем будут проходить различные лекции и прочие мероприятия для школьников. В основном помещении музея для этого тесновато.

Раньше окна первого этажа блокгауза находились на уровне земли. Теперь вокруг здания выкопали что-то вроде рва глубиной около полутора метров. И открылся целый цокольный этаж со стенами, укрепленными гранитом. Когда все очистили, увидели гранитные перекрытия в виде дверной рамы. То есть наверняка у немцев в этом месте находился вход в подземелье, который в советские годы заложили кирпичом.

В этом месте, по словам Андрея Ярцева, судя по всему, находился вход в подземелье.

В этом месте, по словам Андрея Ярцева, судя по всему, находился вход в подземелье.

Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

- Пробить не пытались? Вдруг именно там Янтарная комната?

- Это интересно, конечно, но подрядчик сказал, что есть риск обрушения здания, - объясняет Ярцев. - К тому же открытие подземелий не входит в условия контракта. Поэтому тайна пока останется тайной.

Детская могила

По соседству с блокгаузом небольшой холм. Раньше на нем были непроходимые дебри, теперь - дорожки, посыпанные гранитной крошкой.

- Как-то приезжали к нам с инспекцией, один из проверяющих сказал: «Ноги же проваливаются! Надо было бы плиточкой все уложить!» - рассказывает Ярцев. - Но гранитная крошка, на мой взгляд, лучше - это стильно, модно, долговечно.

На холме располагалось и небольшое кладбище, нигде не учтенное - несколько скромных могилок с потемневшими памятниками. Время от времени у некоторых появлялись живые цветы.

- Захоронения эти возникли сразу после войны, когда еще не открылись городские кладбища, - говорит мой провожатый. - Была здесь, например, и могила трех детей - как удалось узнать, два брата и их друг подорвались в 1947 году, когда разбирали авиабомбу. Сестра этих братьев была одной из тех, кто приносил цветы.

- Сейчас всех перезахоронили?

- Разумеется. Возле могилок, за которыми ухаживали, мы поставили таблички с просьбой родственникам откликнуться. Люди, к счастью, отозвались. За счет музея провели эксгумацию и перенесли останки на кладбище в Гурьевском районе.

Теперь на бывшем кладбищенском холме откроется музейная зона под условным названием «Семь мостов Эйлера».

Мосты и холмы

Условия знаменитой задачи математика Леонарда Эйлера: как пройти по семи мостам Кёнигсберга, ни разу не ступив на один и тот же мост дважды. Германский император Вильгельм II, когда приехал в город, нашел радикальное решение, повелев построить еще один мост, Императорский. Примеру кайзера намерен последовать и Андрей Ярцев:

- На самом деле здесь будет восемь мостов, потому что задачку о семи мостах школьники, которые будут приходить сюда на образовательную экскурсию, решить не смогут. Да и никто не сможет.

Тема мостов получит продолжение на соседнем холме, где пока склад причудливого металлолома.

- Нам тут многое привезли. Вот это механизм Высокого моста, который капитально был отремонтирован, а фактически перестроен к чемпионату мира по футболу, - показывает Андрей Ярцев. - А там - остатки немецкого моста, который демонтировали при строительстве новой дороги в районе улице Дачной. Все станут музейными экспонатами.

Высокому мосту повезло больше остальных. Его планируется воссоздать в виде кинетической модели в масштабе 1:40. Каждый школьник сможет подойти и запустить его механизм. Если, конечно, сил хватит.

Дверь на миллионы

Спустившись с холма, попадаем на свежеуложенную мостовую. С брусчаткой помогла мэрия, предоставив камень с городских складов, что-то нашли при капитальной очистке территории музея. Например, массивные гранитные бордюры позапрошлого века или мелкий дикий камень, который пошел на создание декоративных «островков», придающих мостовой более нарядный вид. А вот и тот самый «Дюваг», из которого при виде нас вышла женщина в робе и начала торопливо наносить на трамвай ярко-красную краску.

- Скоро будет как новенький, - гордо замечает Ярцев. - Мы продолжим проводить в нем экскурсии, главное теперь, чтобы не разобрали наш трамвай.

- Кто ж его разберет? Он же памятник!

- Шучу. Просто по городу ходит точно такой же экскурсионный «Дюваг», который часто ломается, а наш вагон - единственный источник запчастей.

Еще в начале прошлого века Фридландские ворота выполняли свою первоначальную функцию: сквозь них ходил транспорт, в том числе и трамваи. Сейчас большие проемы замурованы с обеих сторон, а на штукатурку нанесен рисунок, имитирующий клепаное железо.

- Фигня, конечно, эта штукатурка, - признается Ярцев. - Делали на время, а стоит до сих пор. Я мечтаю о настоящих воротах из дуба, тем более что мастер замечательный есть - Игорь Иванович Рык, он нам одни дубовые двери уже поставил. Но эта затея недешевая, одна такая дверь тянет на два миллиона рублей.

Андрей Ярцев показывает отреставрированную немецкую дверь.

Андрей Ярцев показывает отреставрированную немецкую дверь.

Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Планов у директора громадье. Его оптимизм подпитывается туристическим бумом, который наблюдается второй год подряд.

- Даже сейчас, в межсезонье, народ активно идет. В этом году у нас туристов побывало в полтора раза больше, чем в прошлом. А в прошлом было примерно на столько же больше, чем в позапрошлом. И все благодаря пандемии и закрытым границам! Как говорится, нет худа без добра…

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