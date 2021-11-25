Таинственное подземелье и семь мостов Кёнигсберга: что покажет через полгода музей «Фридландские ворота»

Фридландские ворота самые молодые городские ворота Кенигсберга. Их построили в 1862-м. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

- Здесь, на наших трех холмах, будет лучшая прогулочная зона во всем городе, - пытается перекричать рев бульдозера директор музея «Фридландские ворота» Андрей Ярцев. - Ровные дорожки, смотровые площадки, сосновый бор… Красота!

Мы вместе с бульдозером месим грязь на восточной окраине Южного парка, где больше 2 гектаров территории принадлежит музею. Раньше тут были дебри, сейчас же участок земли преображается - перекладывается брусчатка, строятся дорожки, восстанавливается обветшавшая за десятилетия стенка немецкого капонира с грозными амбразурами. Без малого миллион евро был выделен «Фридландским воротам» в 2019 году по программе приграничного сотрудничества с Польшей и Литвой. В феврале следующего года проект реконструкции должен был завершиться, но, как это часто у нас бывает, сроки сдвинулись - теперь финиш запланирован на лето 2022-го.

В бывшей караулке

Обычно мы представляем Фридландские ворота со стороны проспекта Калинина. Изысканное краснокирпичное сооружение в неоготическом стиле со скульптурой тевтонского рыцаря наверху. Что находится с другой стороны, знают не все. Ну, разве что замечали стоящий там на вечном приколе трамвай марки «Дюваг», который бегал по Калининграду в 1960-е годы. Сейчас зона за воротами должна преобразиться радикально.

Справа - здание блокгауза, в центре - трамвай «Дюваг» (точно такой же возит туритов по городу). Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Начали со здания блокгауза.

- Первоначально в здании размещался караул. В советское время здесь был какой-то склад, в последние годы все было заброшено, музеем практически не использовалось, - рассказывает Андрей Ярцев. - Мы все разобрали, почистили, подреставрировали. В бывшем блокгаузе откроется выставочный центр, также в нем будут проходить различные лекции и прочие мероприятия для школьников. В основном помещении музея для этого тесновато.

Раньше окна первого этажа блокгауза находились на уровне земли. Теперь вокруг здания выкопали что-то вроде рва глубиной около полутора метров. И открылся целый цокольный этаж со стенами, укрепленными гранитом. Когда все очистили, увидели гранитные перекрытия в виде дверной рамы. То есть наверняка у немцев в этом месте находился вход в подземелье, который в советские годы заложили кирпичом.

В этом месте, по словам Андрея Ярцева, судя по всему, находился вход в подземелье. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

- Пробить не пытались? Вдруг именно там Янтарная комната?

- Это интересно, конечно, но подрядчик сказал, что есть риск обрушения здания, - объясняет Ярцев. - К тому же открытие подземелий не входит в условия контракта. Поэтому тайна пока останется тайной.

Детская могила

По соседству с блокгаузом небольшой холм. Раньше на нем были непроходимые дебри, теперь - дорожки, посыпанные гранитной крошкой.

- Как-то приезжали к нам с инспекцией, один из проверяющих сказал: «Ноги же проваливаются! Надо было бы плиточкой все уложить!» - рассказывает Ярцев. - Но гранитная крошка, на мой взгляд, лучше - это стильно, модно, долговечно.

На холме располагалось и небольшое кладбище, нигде не учтенное - несколько скромных могилок с потемневшими памятниками. Время от времени у некоторых появлялись живые цветы.

- Захоронения эти возникли сразу после войны, когда еще не открылись городские кладбища, - говорит мой провожатый. - Была здесь, например, и могила трех детей - как удалось узнать, два брата и их друг подорвались в 1947 году, когда разбирали авиабомбу. Сестра этих братьев была одной из тех, кто приносил цветы.

- Сейчас всех перезахоронили?

- Разумеется. Возле могилок, за которыми ухаживали, мы поставили таблички с просьбой родственникам откликнуться. Люди, к счастью, отозвались. За счет музея провели эксгумацию и перенесли останки на кладбище в Гурьевском районе.

Теперь на бывшем кладбищенском холме откроется музейная зона под условным названием «Семь мостов Эйлера».

Мосты и холмы

Условия знаменитой задачи математика Леонарда Эйлера: как пройти по семи мостам Кёнигсберга, ни разу не ступив на один и тот же мост дважды. Германский император Вильгельм II, когда приехал в город, нашел радикальное решение, повелев построить еще один мост, Императорский. Примеру кайзера намерен последовать и Андрей Ярцев:

- На самом деле здесь будет восемь мостов, потому что задачку о семи мостах школьники, которые будут приходить сюда на образовательную экскурсию, решить не смогут. Да и никто не сможет.

Тема мостов получит продолжение на соседнем холме, где пока склад причудливого металлолома.

- Нам тут многое привезли. Вот это механизм Высокого моста, который капитально был отремонтирован, а фактически перестроен к чемпионату мира по футболу, - показывает Андрей Ярцев. - А там - остатки немецкого моста, который демонтировали при строительстве новой дороги в районе улице Дачной. Все станут музейными экспонатами.

Высокому мосту повезло больше остальных. Его планируется воссоздать в виде кинетической модели в масштабе 1:40. Каждый школьник сможет подойти и запустить его механизм. Если, конечно, сил хватит.

Дверь на миллионы

Спустившись с холма, попадаем на свежеуложенную мостовую. С брусчаткой помогла мэрия, предоставив камень с городских складов, что-то нашли при капитальной очистке территории музея. Например, массивные гранитные бордюры позапрошлого века или мелкий дикий камень, который пошел на создание декоративных «островков», придающих мостовой более нарядный вид. А вот и тот самый «Дюваг», из которого при виде нас вышла женщина в робе и начала торопливо наносить на трамвай ярко-красную краску.

- Скоро будет как новенький, - гордо замечает Ярцев. - Мы продолжим проводить в нем экскурсии, главное теперь, чтобы не разобрали наш трамвай.

- Кто ж его разберет? Он же памятник!

- Шучу. Просто по городу ходит точно такой же экскурсионный «Дюваг», который часто ломается, а наш вагон - единственный источник запчастей.

Еще в начале прошлого века Фридландские ворота выполняли свою первоначальную функцию: сквозь них ходил транспорт, в том числе и трамваи. Сейчас большие проемы замурованы с обеих сторон, а на штукатурку нанесен рисунок, имитирующий клепаное железо.

- Фигня, конечно, эта штукатурка, - признается Ярцев. - Делали на время, а стоит до сих пор. Я мечтаю о настоящих воротах из дуба, тем более что мастер замечательный есть - Игорь Иванович Рык, он нам одни дубовые двери уже поставил. Но эта затея недешевая, одна такая дверь тянет на два миллиона рублей.

Андрей Ярцев показывает отреставрированную немецкую дверь. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Планов у директора громадье. Его оптимизм подпитывается туристическим бумом, который наблюдается второй год подряд.

- Даже сейчас, в межсезонье, народ активно идет. В этом году у нас туристов побывало в полтора раза больше, чем в прошлом. А в прошлом было примерно на столько же больше, чем в позапрошлом. И все благодаря пандемии и закрытым границам! Как говорится, нет худа без добра…