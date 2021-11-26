Готовимся к пробкам: перед двухъярусным мостом оставят всего три полосы из шести

Второй этап перекрытия улицы Буткова начнется после сноса дома № 50-52 на улице Галицкого. Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде из-за строительства дублера двухъярусного моста будет частично перекрыто автомобильное движение. В четверг, 25 ноября, схема перекрытия была окончательно согласована как с комитетом развития дорожно-транспортной инфраструктуры, так и с ГИБДД и МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт». Об этом «Комсомолке» рассказал руководитель экспертного центра «Проектные решения организации дорожного движения» Николай Потапчук. По его словам, под производство работ будет изъят трехполосный участок улицы Буткова на отрезке от набережной Баграмяна до дома № 50-52 на улице Галицкого, подлежащего сносу.

- На проезжей части со стороны таможенного управления будет организовано двустороннее движение, - пояснил Потапчук. - Там три полосы: по двум полосам движение будет в сторону двухъярусного моста, а по одной - в сторону Московского проспекта. Также будет запрещен левый поворот на набережную Баграмяна. Это будет сделано для сохранения двухполосного движения у въезда на двухъярусный мост. Проезд на набережную будет организован через улицу Юрия Савенко (там, где заправка «Лукойла»).

Некоторые изменения, по словам Потапчука, коснутся не только автомобилистов:

- Будет перенесен пешеходный переход, который сейчас там есть. Он сдвинется в сторону Московского проспекта примерно метров на 70. Оборудован он будет точно так же. Та остановка, которая по пути от двухъярусного моста к Московскому проспекту, практически на месте останется, а та, что со стороны таможенного управления, будет обустроена у выезда от памятника 1200 гвардейцам. Сделано все это будет уже в декабре, но конкретные даты пока неизвестны. Подрядная организация только подает соответствующую заявку в комитет дорожно-транспортной инфраструктуры. Известно только, что информационные стенды установят перед кольцом на Московском проспекте, также появятся все дорожные знаки и делиниаторы (искусственный бордюр с подсветкой или светоотражающими элементами. - Ред.).

. Фото: Сергей Курков

Следующим этапом будет уширение проезжей части за счет территории таможенного управления. Таким образом, стройка займет еще две полосы движения, а еще две будут проложены по территории, прилегающей к зданию таможни.

- Это сделают после переноса деревьев, - заключил эксперт. - Две полосы в сторону двухъярусного моста всегда будут. Это то, что мы приняли за основу организации движения в период производства работ. Наша задача - не ухудшить условия движения. Замечу, что эти работы будут проводиться уже после сноса здания на Галицкого.