Получил чужое имя: как 75 лет назад Пиллау стал Балтийском

Памятник Петру I в Балтийске на фоне маяка, который стоит там со времен Пиллау. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Вот уже целая жизнь прошла, как Кенигсберг стал Калининградом. Но до сих пор стоит поднять эту тему – начинаются жаркие дискуссии. Одни предлагают вернуть прежнее имя. Другие пытаются придумать что-то свое. Третьи призывают успокоиться наконец и оставить все, как есть.

А кто-то обязательно взгрустнет: почему Кенигсберг назвали не Балтийском! И звучит красиво, и никакой политической нагрузки. Между тем этот вариант и предназначался изначально для бывшей прусской столицы.

Слухи об этом ходили давно. И лишь много лет спустя в Российском государственном архиве социально-политической истории нашлось подтверждение – письмо Председателя Совета Министров РСФСР Михаила Родионова, адресованное секретарю Центрального комитета ВКП(б) Андрею Жданову.

В начале товарищ Родионов напоминает, что Совет Министров СССР поручил Совету Министров РСФСР внести на утверждение Президиума Верховного Совета РСФСР проект Указа об административном устройстве Кенигсбергской области.

«В соответствии с этим постановлением, – пишет дальше глава правительства РСФСР, – представлены на утверждение проекты Указов: Президиума Верховного Совета СССР «О переименовании г. Кенигсберга в г. Балтийск и Кенигсбергской области в Балтийскую область» и Президиума Верховного Совета РСФСР «Об административно-территориальном устройстве Балтийской области».

17 июня 1946-го Балтийском еще планировалось назвать Кенигсберг. А Кенигсбергская область должна была стать Балтийской. Фото: Государственный архив Калининградской области

Итак, Кенигсберг действительно мог стать Балтийском, а область – Балтийской. Но это еще не все. В резюме говорится, что «предусматривается образование в Балтийской области 14 районов и 3 городов областного подчинения – г. Балтийск (Кенигсберг), г. Междуречинск (Инстербург) и г. Тильзит, с сохранением в основном ранее существовавшего административно-территориального деления.

Заметим, дата письма – 17 июня 1946-го. То есть уже две недели прошло, как умер «всесоюзный староста» Михаил Калинин, а о том, чтобы переименовать Кенигсберг в Калининград, и речи не шло. Если бы такие планы были, уж наверное о них знал бы председатель Совета Министров РСФСР. Судя же по всему, ему подобное и в голову не приходило. Немудрено, ведь на тот момент имелось уже целых два города, названных в честь председателя Президиума Верховного Совета СССР, – Калинин (нынешняя Тверь) и подмосковный Калининград (Королев).

В июле 1946-го Кенигсберг неожиданно был переименован в Калининград. А название Балтийск в итоге досталось Пиллау. Фото: Государственный архив Калининградской области

Таким образом, еще во второй половине июня 1946-го в Совете Министров РСФСР не спеша, методично занимались кенигсбергским административно-территориальным вопросом. Как вдруг появилось постановление Совета Министров СССР «Об увековечении памяти Михаила Ивановича Калинина», в рамках которого Кенигсберг было решено сделать Калининградом. И уже 4 июля 1946-го это свершилось.

К слову, тогда же в ЦК ВКП(б) поступило ходатайство о переименовании Верхне-Вилюйского района Якутской АССР в Калининский. Мол, район передовой, достоин носить славное имя Михаила Ивановича. Однако Москва отрезала: «Переименование Верхне-Вилюйского района в Калининский считаем нецелесообразным, ввиду того, что к этому нет достаточных оснований».

Можно лишь гадать, какие же такие основания привели к решению назвать Кенигсберг Калининградом (в частности, Калинин в янтарном крае никогда не был). И лично мне жаль, что 75 лет назад так получилось с Балтийском. Но историю не перепишешь.

Оставшееся же невостребованным имя «Балтийск» в запасе не залежалось. Сразу после войны прусский порт Пиллау стал важным пунктом базирования сил ВМФ СССР (ныне – главная база Балтийского флота). А 27 ноября 1946-го Указом Президиума Верховного Совета РСФСР этот город был переименован в Балтийск.

Да, Тильзит, который предлагалось оставить «при своих», в итоге в том же году тоже переименовали – в Советск. А «Междуречинск», отвергнутый вариант для Инстербурга (ставшего Черняховском), надо полагать, лег в основу названия поселка Междуречье Черняховского района.