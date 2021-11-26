Суд оправдал мать утонувшего в Синявинском карьере 8-летнего мальчика

Подобные запрещающие таблички на берегу карьера отсутствовали. Фото: Ирина ПОТАПОВА

Светлогорский городской суд вынес решение по уголовному делу в отношении 33-летней жительницы Магаданской области, обвинявшейся в причинении смерти по неосторожности.

В июне прошлого года дальневосточница вместе со своими детьми приехала на отдых в поселок Янтарный. Излюбленным местом времяпрепровождения для семейства стал пляж озера Янтарное. Точнее, это был берег наполненного водой карьера, ни в коем случае не отвечавший пляжным критериям – санитарным нормам не соответствовал, спасательный пост там отсутствовал, зона для купания надлежащим образом организована и огорожена не была. Впрочем, гостья области вполне полагалась на мнение местных жителей, в один голос уверявших, что загорать и купаться в Синявинском карьере, как они называли водоем, совершенно безопасно. Тем более, что таблички-указатели о расположении пляжа имелись, а вот запрещающие купание знаки и информационные стенды отсутствовали. Так что, мать разрешала детям плескаться в воде, даже не зная о рельефе дна и глубине озера.

Роковым днем стало 28 июня, когда женщина оставила без присмотра своего купавшегося у берега 8-летнего сына. Всего на несколько минут, как она уверяла потом. Однако и этого времени хватило, чтобы мальчика затянуло на глубину и он утонул. Тело ребенка вынес из воды оказавшийся поблизости дайвер, малыша пытались реанимировать, но было уже поздно – прибывшие врачи «Скорой» констатировали смерть малолетнего.

Санкции статьи 109 (в ее части 1) Уголовного кодекса РФ, которую следствие инкриминировало безутешной матери, предусматривают для виновных лишение свободы на срок до 2 лет. Однако по ходу судебного разбирательства выяснилось что все далеко не так однозначно.

- Указанная гражданка постоянно осуществляя присмотр за своими детьми, неоднократно разъясняла им правила поведения на воде, - объяснили в пресс-службе Светлогорского горсуда. - Потеряв сына из вида, сразу приняла меры к его поиску. Все эти обстоятельства свидетельствуют о должном осуществлении ею заботы о своих детях. Оценив в совокупности все представленные сторонами процесса доказательства и сопоставив их между собой, суд установил, что они не подтверждают виновность подсудимой, которая не предвидела возможности наступления общественно опасных последствий в виде смерти малолетнего сына и не могла и не должна была их предвидеть.

В итоге подсудимая была полностью оправдана судом в связи с отсутствием в деянии состава преступления. И даже получила право на реабилитацию, включая возмещение имущественного вреда, а также «устранение последствий морального вреда и восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах».