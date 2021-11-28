Погода на неделю в Калининграде: снег, морозы и сильный шторм

Зима придет на наши улицы даже чуть раньше, чем ноябрь сменится декабрем. Фото: Александр Подгорчук

Зима в Калининградской области решила вступить в свои права еще до того, как ноябрь на календаре сменится декабрем. На минувших выходных во многих районах уже выпал снег, а на востоке он даже не растаял.

В понедельник регион окажется под влиянием циклона «Андреас». По данным портала rp5.ru, атмосферное давление упадет до 742 миллиметров ртутного столба, ожидается снег с дождем и ближе к ночи - усиление северного ветра до 15 метров в секунду.

Дневные температуры в ближайшие два дня составят 0...+1 градус. В ночь на среду, 1 декабря, прихватят настоящие морозы: столбик термометра упадет до -5 градусов, ощущаться будет как -8.

В четверг область накроет новый вихрь. Сейчас в нашу сторону движутся циклоны «Кристиан» и «Даниэль», один из которых, по предварительным прогнозам, может принести с собой сильный шторм. 1 декабря давление рухнет до 732 мм, а ветер разгонится до 26 метров в секунду (в порывах).

Ненастье продлится недолго и уже в пятницу отступит. Не изменится только температура, которая до конца недели продолжит колебаться от -1...-2 градусов ночью до 0...+2 градусов днем. В утренние и вечерние часы возможен снег.