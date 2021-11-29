«Мы слышали детский крик: «Помогите!»: что известно о трагедии на улице Горького в Калининграде

Все произошло в доме №172А. На восьмом этаже видно открытое окно той самой квартиры. Фото: Иван МАРКОВ

Трагедия произошла в понедельник, 29 ноября, около половины второго дня. Из окна восьмого этажа дома №172А на улице Горького в Калининграде упала 11-летняя девочка. Спустя некоторое время из окна той же квартиры упал ее отец. Оба погибли на месте до приезда «скорой помощи».

- В этой квартире что-то происходило и не раз, на протяжение последних месяцев мы слышали шум, крик, - рассказала «Комсомолке» жительница дома Оксана (имя изменено). - Нас разделяет этаж и две квартиры, слышимость хорошая - я иногда слышу, как у соседей звонит телефон. И в этот раз хорошо был слышен детский крик: «Помогите!». Это был именно детский голос. Но что именно там происходило – я не знаю. Я еще мужу говорила: «Что-то там странное там происходит. Как бы чем плохим не закончилось»...

По словам Оксаны, после криков она услышала что-то похожее на хлопок:

- Я не поняла что это, а потом оказалось, что это человек из окна упал. Потом началась какая-то суета в подъезде. Когда я вышла, в подъезде было открыто окно. Выхожу из подъезда, а там тело мужчины. Его жена рыдала, сидя на коленях асфальте. Жуткая картина... Женщина была одета в уличную верхнюю одежду, как будто ее откуда-то вызвали, и она приехала, не из дома.

Тело отца девочки нашли во дворе, тело школьницы лежало на другой стороне дома. Фото: Иван МАРКОВ

Другие жильцы дома подтвердили корреспонденту «Комсомолки», что из квартиры, где жила семья, раздавались крики.

- Девочка кричала «Заберите меня!», «Позвоните папе!», - вспоминают соседи. - Мы так поняли, что мать была нетрезвая.

По словам очевидцев, отца девочки в момент трагедии в квартире не было. Он приехал позже, когда дочь уже погибла. А спустя некоторое время раздался холопок и соседи обнаружили тело мужчины, но с другой стороны дома - у подъезда во дворе.

Все обстоятельства произошедшего предстоит установить следователям. Проводится доследственная проверка.