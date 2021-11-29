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Происшествия29 ноября 2021 14:56

«Мы слышали детский крик: «Помогите!»: что известно о трагедии на улице Горького в Калининграде

На месте гибели 11-летней школьницы и ее отца продолжают работать следователи
Авторы (2):
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Иван МАРКОВ
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Все произошло в доме №172А. На восьмом этаже видно открытое окно той самой квартиры.

Все произошло в доме №172А. На восьмом этаже видно открытое окно той самой квартиры.

Фото: Иван МАРКОВ

Трагедия произошла в понедельник, 29 ноября, около половины второго дня. Из окна восьмого этажа дома №172А на улице Горького в Калининграде упала 11-летняя девочка. Спустя некоторое время из окна той же квартиры упал ее отец. Оба погибли на месте до приезда «скорой помощи».

- В этой квартире что-то происходило и не раз, на протяжение последних месяцев мы слышали шум, крик, - рассказала «Комсомолке» жительница дома Оксана (имя изменено). - Нас разделяет этаж и две квартиры, слышимость хорошая - я иногда слышу, как у соседей звонит телефон. И в этот раз хорошо был слышен детский крик: «Помогите!». Это был именно детский голос. Но что именно там происходило – я не знаю. Я еще мужу говорила: «Что-то там странное там происходит. Как бы чем плохим не закончилось»...

По словам Оксаны, после криков она услышала что-то похожее на хлопок:

- Я не поняла что это, а потом оказалось, что это человек из окна упал. Потом началась какая-то суета в подъезде. Когда я вышла, в подъезде было открыто окно. Выхожу из подъезда, а там тело мужчины. Его жена рыдала, сидя на коленях асфальте. Жуткая картина... Женщина была одета в уличную верхнюю одежду, как будто ее откуда-то вызвали, и она приехала, не из дома.

Тело отца девочки нашли во дворе, тело школьницы лежало на другой стороне дома.

Тело отца девочки нашли во дворе, тело школьницы лежало на другой стороне дома.

Фото: Иван МАРКОВ

Другие жильцы дома подтвердили корреспонденту «Комсомолки», что из квартиры, где жила семья, раздавались крики.

- Девочка кричала «Заберите меня!», «Позвоните папе!», - вспоминают соседи. - Мы так поняли, что мать была нетрезвая.

По словам очевидцев, отца девочки в момент трагедии в квартире не было. Он приехал позже, когда дочь уже погибла. А спустя некоторое время раздался холопок и соседи обнаружили тело мужчины, но с другой стороны дома - у подъезда во дворе.

Все обстоятельства произошедшего предстоит установить следователям. Проводится доследственная проверка.

ЧПШОК!