Молодежь потянулась за стариной Кантом

Одним из главных пунктов программы «философской поездки» стал Кафедральный собор, где упокоился Кант и создан посвященный ему музей. Фото: Андрей ПОРТНЯГИН

Многие говорили, что сейчас, в разгар пандемии, устроить подобное нереально. Но для председателя международного общества «Друзья Канта и Кенигсберга» Герфрида Хорста, похоже, нет ничего невозможного.

Напомним, с 2008 года каждый апрель он организует Кантовские встречи – поклонники философа из разных стран приезжают в бывший Кенигсберг, чтобы вместе с калининградцами отпраздновать день рождения Канта в его родном городе.

– Нашими поездками мы надеемся внести свой вклад в сохранение культуры Кёнигсберга и кантовского духа в современном Калининграде, – подчеркивает господин Хорст.

Единственный пропуск случился в прошлом году. Но это был форс-мажор, какого еще не знал современный мир: из-за коронавируса в марте 2020-го границы закрылись. Причем события развивались настолько стремительно, что «Друзья Канта и Кенигсберга» просто не успели организовать какую-то альтернативу. И все мероприятия пришлось отменить.

Однако в апреле 2021-го традиционная Кантовская встреча состоялась. Отметили 297-ю годовщину со дня рождения Канта, правда, в онлайн-режиме. Тем не менее в виртуальном праздновании приняли участие представители России и Англии, Китая и Бразилии. Особой честью стало приветствие от спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого.

С каждым годом аудитория Кантовских встреч становится все более интернациональной. Но, как правило, это уже взрослые, состоявшиеся люди. Между тем одна из задач «Друзей Канта и Кенигсберга» – сделать Канта ближе молодым, многие из которых порой даже не знают, кто это. Уже не говоря о его трудах.

Так и появилась программа студенческого обмена «Кант – мастерская будущего». Летом в интернете было опубликовано приглашение принять участие в ноябре в путешествии «по следам Канта». А в пилотную группу в итоге вошли семерых россиян (из Калининграда, Москвы, Перми и Томска), двое немцев и испанец.

Первой частью их «философской поездки» стал визит в Санкт-Петербург, который многое связывает с Кантом – хоть тот и не был в городе на Неве. Так, в Российской национальной библиотеке гостям показали особо ценные раритеты – оригиналы писем Канта и первые издания его книг. Научный сотрудник Института истории искусств Иван Чечот провел для начинающих кантоведов незабываемую экскурсию по Питеру. А в Александро-Невской лавре они, в частности, возложили цветы на могилу математика Леонарда Эйлера. Ему, напомним, Кант отправил свою самую первую работу, написанную в то время, когда он, будучи еще молодым человеком, учил наукам детей пастора в Юдшене (ныне – Веселовка под Черняховском).

А потом – перелет в Калининград. И вот уже в рамках второй части поездки студенты – в том самом экс-Юдшене. А перед ними – тот самый дом, где Кант в свободные часы писал свою первую книгу и где теперь, с 2018 года, работает кантовский музей.

Побывала группа и в Курортном Правдинского района, где сохранилась надвратная башня замка Гросс Вонсдорф. Башня тоже «помнит» Канта, который не раз тут бывал. И здесь в обозримом будущем, видимо, тоже откроется кантовский музей.

– Конечно, наша поездка посвящена прежде всего знакомству с жизнью и трудами Канта, который для многих – главный символ региона, – говорит Герфрид Хорст. – Но мы также хотели бы рассмотреть историю и нынешнюю идентичность Калининграда и области.

За три дня студенты успели увидеть в янтарном крае немало. А разобраться в увиденном им помогали калининградские специалисты (например, доктор философских наук Вадим Чалый).

Впечатления участников о путешествии будут опубликованы на сайте «Друзей Канта и Кенигсберга». Кроме того, ожидается, что молодежь, реализуя возникшие в ходе поездки идеи, тоже внесет свою лепту в подготовку к 300-летнему юбилею философа (2024 год).

А в следующем году должна состояться новая молодежная поездка «по следам Канта». И к ней подготовка также уже началась.