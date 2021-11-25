Культурное наследие: взгляд через века

Солист Калининградской филармонии Александр Дудницкий выступил с фрагментом моноспектакля «Александр Вертинский». Фото: Александр КАТЕРУША

Два международных культурных мероприятия прошли этой осенью в литовском Центре культуры Людвикаса Резы в Неринге и Калининградской областной филармонии в необычном смешанном офлайн- и онлайн-формате. Оба они были проведены в рамках реализации совместного российско-литовского проекта «Приграничное сотрудничество по сохранению культурного наследия для развития туризма и общества. Наследие для жизни». Напомним, что к весне 2022 года в рамках этого проекта будет создано специальное мобильное приложение для путешественников по маршруту, объединяющему культурные учреждения Калининградской области и Неринги - «Дорога культурного наследия», а также состоится совместный фестиваль «Весна поэзии и музыки».

Одно из запланированных в рамках приграничного проекта культурных мероприятий под названием «Почтовый тракт - соединение мира, искусства и культуры» состоялось в соседней Неринге в октябре. Калининградские участники присоединились к нему в онлайне.

Событие объединило историков, экскурсоводов, специалистов музейных и культурных учреждений Калининграда и Литвы. Они поделились друг с другом интересными фактами создания и функционирования общего прусского почтового тракта. Работники Калининградской филармонии презентовали видеофильм «Из вечности в будущее», посвященный 40-летию филармонии.

Камерный оркестр филармонии исполнил сочинения Микалоюса Чюрлениса и Петра Чайковского. Фото: Александр КАТЕРУША

В свою очередь доктор Клайпедского университета Нийоле Стракаускайте представила доклад на тему «Куршская коса - почтовый тракт: в европейском контексте». Были продемонстрированы уникальные тематические экспозиции калининградских музеев. Так, сотрудник музея Домика смотрителя Высокого моста в Калининграде Кирилл Макаренко представил коллекцию почтовых открыток конца XIX - начала XX века с видами Кёнигсберга. А экскурсовод музея «Фридландские ворота» Юлия Амельченкова в ходе знакомства с тематической выставкой показала экспонаты, среди которых были старинные каретные часы, использовавшиеся в почтовых дилижансах. Также участники увидели первые письма и открытки со штемпелем кенигсбергской почты.

Завершилось мероприятие этномузыкальной частью, подготовленной литовской стороной. Фольклорный ансамбль «Аушрине» Центра культуры им. Людвикаса Резы исполнил для участников встречи песни поморского края на местном наречии. А этнолог Индре Скаблаускайте провела дегустацию кулинарного наследия Малой Литвы - кафия (это кофейный напиток на основе цикория и поджаренных желудей) и раскрыла секрет приготовления старинного творожного пирога «глюмзинис».

Еще одно культурное мероприятие под названием «Музыка и поэзия объединяет сообщества. Традиции и современность» прошло в Калининграде, во вторник, 23 ноября. На этот раз эксперты собрались уже в концертном зале Калининградской областной филармонии.

Культурное мероприятие началось с лекции специалиста историко-художественного музея Юлии Воробьевой о почтовой службе Пруссии.

Интерес вызвал представленный партнерами из Неринги фильм «Там, на заливе», создатели которого познакомили зрителей с почти исчезнувшими традициями куршей, нравами, мироощущением рыбаков, их образом жизни. Авторы исследования опирались на музейные источники культуры балтов, экспедиционные материалы, собранные руководителем фольклорного ансамбля «Гедруже» Аудроне Буржинскене.

Состоялись видеопрезентации российско-литовских проектов Калининградской филармонии в области музыкальной культуры, литературы и поэзии. Председатель Калининградской областной писательской организации (Союз российских писателей) Борис Бартфельд прочел стихи литовских и калининградских авторов.

Председатель Калининградской областной писательской организации Борис Бартфельд прочел стихи литовских и калининградских авторов. Фото: Александр КАТЕРУША

Кульминацией культурного события стал концерт камерного оркестра Калининградской филармонии, который исполнил произведения Микалоюса Чюрлениса и Петра Чайковского. Увидели зрители и фрагмент моноспектакля «Александр Вертинский» в исполнении солиста Калининградской филармонии Александра Дудницкого.

И в завершение участников ждало интересное знакомство с экспозицией Музея марципана в Брандербургских воротах (также входящего в новый туристический маршрут) и дегустацией знаменитого прусского марципана Pomatti. В ходе экскурсии прозвучали 4 пьесы из цикла «Настроения» Стасиса Вайнюнаса в исполнении концертмейстера Калининградской филармонии Людмилы Пудовиковой.

Оба прошедших культурных мероприятия стали подготовкой к заключительному совместному Международному фестивалю «Весна поэзии и музыки», который состоится в 2022 году. Причем этот фестиваль планируется провести на уже обновленных за счет средств приграничного проекта площадках Калининграда и Неринги.

Напомним, в рамках трансграничного сотрудничества в здании концертного зала филармонии отремонтируют цокольный этаж площадью 115 квадратных метров. Вместо склада для декораций там появится не просто концертный зал, а многофункциональное пространство для проведения мероприятий в камерном формате (до 40 человек) с современным видеозвуковым и световым оборудованием. В поселке Прейла в Неринге (Литва) также появится новое культурное пространство.

Также в рамках приграничного проекта, помимо развития туристического маршрута, литовской стороной был снят ролик о Калининградской филармонии. Он станет частью большого фильма о будущем туристическом маршруте.

Общий бюджет проекта составляет 716,9 тысячи евро. Финансирование за счет средств программы - 645,2 тысячи евро, из них более 537 тысяч - вклад ЕС, 107,8 тысячи евро - вклад РФ. Оставшиеся 10% бюджета - софинансирование партнеров проекта.

Программа приграничного сотрудничества «Россия-Литва 2014-2020 гг.» была разработана в рамках Европейского инструмента соседства и софинансируется Европейским союзом и Российской Федерацией. Программа способствует продвижению и расширению сотрудничества в приграничных регионах России и Литвы и вносит непосредственный вклад в достижение общей цели, прогресса в области совместного процветания и добрососедства между вовлеченными странами.

Данная публикация была подготовлена при финансовой поддержке Европейского союза и Российской Федерации. Содержание опубликованного материала является предметом ответственности ГБУК «Калининградская областная филармония имени Е. Ф. Светланова» и не отражает точку зрения Европейского союза.