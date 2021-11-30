Калининградцы вышли в финал всероссийского конкурса «Лига лекторов»

Павел Федураев Фото: Александр КАТЕРУША

Финальные выступления участников «Лиги лекторов» пройдут 29 и 30 ноября в ведущих столичных вузах. Среди них МГУ, МГИМО, ВШЭ, РГГУ, РУДН и другие. Конкурс - масштабный проект Российского общества «Знание». Он призван выявить талантливых людей, которые умеют держать внимание самой разной аудитории. На конкурс поступило больше 2,5 тысячи заявок из 80 регионов России. Среди участников - студенты и преподаватели, писатели и спортсмены, бизнес-тренеры и блогеры. В полуфинал вышли 500 лекторов, которые читали 15-минутные лекции на интерактивной площадке общества «Знание» www.znanierussia.ru. Их выступления оценивали экспертное жюри и посетители сайта, определив 100 финалистов.

В финал вышли участники из 40 регионов России. Лидерами по числу финалистов стали Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская область, Республика Татарстан, Калининградская область, Республика Башкортостан и Пензенская область.

В финале конкурсанты будут выступать в аудиториях перед студентами. По результатам будут определены 50 лауреатов «Лиги лекторов». А 1 декабря в Центральном доме предпринимателя пройдет торжественная церемония награждения. Победители получат почетный статус лектора Российского общества «Знание» и возможность выступать на лучших площадках страны.

ЧТО ТВОРИТСЯ ВНУТРИ РАСТЕНИЙ?

Один из калининградцев, прошедших в финал, - доцент института живых систем Балтийского федерального университета имени Канта Павел Федураев. Он, как, наверное, и все участники конкурса, рассчитывает на победу, хотя и говорит, что главное - участие.

- Мне 33 года. В лучших традициях японской корпоративной этики я и учился, и работал в одном месте - БФУ имени Канта. После этого поступил в аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию и стал доцентом, - рассказывает о себе Павел.

Профиль деятельности Федураева привязан к кандидатской диссертации - «Физиология и биохимия растений».

Павел Федураев Фото: Александр КАТЕРУША

- Грубо говоря, я ботаник, - смеется калининградский биолог. - И в силу того, что это все про растения, точнее, про то, что происходит внутри них, я это же и преподаю в университете - биохимия, биоорганическая химия, физиология растений.

На четвертьфинале «Лиги лекторов» Павел Федураев прочитал лекцию про запахи (особенно актуальная тема в эпоху ковида), в полуфинале оседлал любимого конька - рассказал про фотосинтез. О нем пойдет речь и в финале.

- Людям интересно узнавать про себя, - рассуждает Павел. - Больше всего исследований связаны с человеком - с болезнями, психологией, психикой и так далее. А фотосинтез - это что-то где-то там у растений и не сильно интересно. Но… С одной стороны, человек ест постоянно, а фотосинтез напрямую привязан к тому, что мы едим, даже если мы не едим растительную пищу, то эту растительную пищу едят животные, которых впоследствии едим мы. И поэтому хотя бы с гастрономической точки зрения важно понимать, как фотосинтез работает. А второй момент - исключительно эволюционный. Все то органическое многообразие, в том числе и мы с вами, стало возможным только благодаря фотосинтезу.

- Что вам дало участие в «Лиге лекторов»?

- Во-первых, возможность посмотреть, как такие конкурсы организовываются. Это неплохой пример проведения чего-то похожего внутри региона. Причем не только на уровне университета, но и на уровне школ. Во-вторых, это возможность познакомиться с новыми людьми - профессионалами. В-третьих, попробовать себя в нестандартной ситуации в плане чтения лекций. Одно дело, когда ты читаешь на знакомую аудиторию, а тут тебя помещают в незнакомую среду, и тебе надо очень быстро адаптироваться, рассказать и донести материал.

ВЫТАЩИТЬ МОЛОДЕЖЬ ИЗ НОР

Еще один участник финала «Лиги лекторов» от Калининграда - медик и педагог Игорь Реверчук. Он входит в десятку лучших лекторов страны по медицинской тематике.

- Я заведую первой созданной в России кафедрой психиатрии и нейронаук в БФУ имени Канта, заведую лабораторией нейросенсомоторных нарушений. Старший научный сотрудник Центра геномных исследований, - рассказывает Игорь Реверчук.

Как один из ведущих лекторов страны и специалистов по нейропсихиатрии, Игорь Реверчук часто выезжает повышать квалификацию врачей в других регионах страны. На его лекции собираются и терапевты, и неврологи, и педиатры.

Игорь Реверчук Фото: Александр КАТЕРУША

- Чтение лекций является и призванием, и искусством, и профессиональной необходимостью, - признается Игорь Реверчук.

На финал «Лиги лекторов» он едет с темой «Психоневрология развития: психовегетативные и поведенческие расстройства у детей, подростков и студентов».

- Это целевая аудитория, - объясняет преподаватель. - Я им максимально упрощенно расскажу, почему девчонки начинают с 14 лет худеть, почему в 14 лет колет сердце, когда бросил любимый человек, а в 20 не колет. Почему дети грызут ногти, когда у них черепашка умерла, а взрослые не грызут. Объясню, как важно научиться понимать и управлять реакциями возрастного периода.

С молодежью нужно разговаривать на другом языке. И я, конечно, ищу, что актуальнее для них в этом возрасте. Стресс, все эти усталости от учебы, бессонница от несчастной любви - это им интересно. Они будут слушать про себя, начнут в этом разбираться, будут здоровее и внимательнее к себе и другим. То есть это такая альтруистически-патриотическая направленность.

По мнению Игоря Реверчука, самое сложное в лекции - уместить глубокую, структурированную, понятную информацию в 15 минут.

- Лаконика - самая сложная вещь, - признается эксперт. - Скатиться на поверхностный уровень нельзя, но время настолько ограничено, что скомпоновать сложную тему - это сложно. А идеальная лекция должна по времени быть 30-45 минут - за меньшее время невозможно что-то серьезное донести. Если говорить об идеальной лекции, то должна быть студия, чтобы можно было сделать эффекты. Сейчас клиповое мышление у молодежи. И еще эта лекция обязательно должна быть интерактивной. Аудитория должна включаться, выполнять задания, отвечать на вопросы и так далее. Мертвые лекции без живого общения не дают эффективных знаний.

Рассказал Игорь Реверчук и о том, какое значение имеет конкурс «Лига лекторов». По его словам, это важно для патриотизма, для развития страны.

Игорь Реверчук Фото: Александр КАТЕРУША

- У меня болит сердце, когда я вижу, когда молодежь сидит по своим комнатам, погрузившись в гаджеты. Они теряют навык общаться, теряют «живость жизни». Моя задача - внести новую струю связи поколений, чтобы наш интерактив был такой, чтобы они вылезли из своих нор. Они умные хорошие ребята, но мне хочется, чтобы они стали живыми, общительными, радостными. Это же следующее поколение нашей страны! - сказал Игорь Реверчук.