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Дом. Семья30 ноября 2021 10:58

«Как будто ноги растут»: рыбак из Калининграда поймал рыбу-мутанта

5-килограммовый налим не на шутку напугал рыболова своим странным внешним видом
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Пойманный налим оказался похож на лягушку, только совсем уж несимпатичную.

Пойманный налим оказался похож на лягушку, только совсем уж несимпатичную.

Фото: Рыбалка в Калининграде - K NIGFISHING

Рыбак из Калининграда выловил в реке Дейме необычную рыбу. У налима которого он выудил, на туловище были раздутые шары.

«Что с рыбой стало? Окуни пятнистые синие попадаются, а налим с пузырями», - написал рыбак Никита в соцсетях и выложил фото монстра.

Налим даже чем-то напоминает лягушку, только совсем уж несимпатичную. Глаза у него мутные, по бокам - две большие опухоли.

«Мутирует, ноги растут», - тут же выдали комментаторы.

Полный вид «монстра».

Полный вид «монстра».

Фото: Рыбалка в Калининграде - K NIGFISHING

Кто-то предположил, что рыба заразилась коронавирусом. Были и шутники, которые писали, что налим заболел, потому что плавал без маски, а может вообще прибыл к нам из Чернобыля.

Чтобы разобраться в этой ситуации, мы обратились к ученому.

- На фотографии обыкновенный пресноводный налим (Lota lota), но с явной патологией, - прокомментировал «Комсомолке» руководитель группы систематики фауны института АтлантНИРО кандидат биологических наук Ефим Кукуев. - Характер патологии может быть связан или с паразитарным заражением, или с реакцией на неблагоприятную среду. Вне всякого сомнения, все болезни гидробионтов связаны с неблагоприятной экологией!

Ученый отмечает, что подобные опухоли встречаются не только у налимов, но и у других видов рыб. К примеру, в коллекции института АтлантНИРО имеются образцы различных форм уродства балтийской трески.

Впрочем, о загрязнении воды в Дейме высказались и комментаторы под фотографией в социальных сетях.

«Дейма всегда была и есть богата рыбой, но с каждым годом становится все грязнее и грязнее. Может, все же из властей или директоров баз кто-то обратит на это внимание?!» - пишет калининградец Валерий.

«Они на реку внимание обратят, только если по ней деньги поплывут!» - остроумно отвечают ему.

Так или иначе, для точного выяснения причины появления опухолей у выловленного налима необходимо было сдать рыбу в лабораторию для анализа. Но рыболов этого не сделал, а, сфотографировав свой трофей, отпустил налима в речку.

На вопрос подписчицы: «Почему на экспертизу не отвезли?» - мужчина ответил просто:

- Я рыбу приехал половить, а не по больницам бегать.

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