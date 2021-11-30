АВТОТОР поддержал благотворительную акцию «Поделись добром!»

В рамках акции представители коллектива АВТОТОР передали в Калининградский добровольческий центр 20 коробок с носочной пряжей.

Руководство и коллектив калининградского автомобилестроительного предприятия АВТОТОР поддержали акцию «Поделись добром!», которую проводят в регионе Национальный совет по корпоративному волонтерству в Северо-Западном федеральном округе и Калининградский областной центр развития добровольчества при поддержке регионального Агентства по делам молодежи.

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В рамках акции представители коллектива АВТОТОР передали в Калининградский добровольческий центр 20 коробок с носочной пряжей. Из нее будут связаны теплые носки, которые будут переданы одиноко проживающим пожилым людям, в том числе находящимся в социальных учреждениях. Более 100 теплых подарков изготовят из переданной предприятием пряжи. К проекту также планируют подключиться работники АВТОТОР, которые выразили желание связать подарки ветеранам своими руками.

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Как подчеркнули в оргкомитете акции, все изделия, которые будут связаны из собранной пряжи, отправятся к своим получателям в декабре в преддверии Нового года. «Добрых дел много не бывает. Мы благодарим каждого, кто в это непростое время не остался в стороне и предложил свою помощь, вместе мы сможем больше!» - отметили организаторы.

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Проект «Поделись добром!» – это комплекс мероприятий с участием корпоративных волонтеров, которые проходят в течение трех месяцев в различных форматах: дистанционно и очно. Каждый месяц посвящен отдельному направлению волонтерской деятельности.

Справка

Компания АВТОТОР основана в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года. На сегодняшний день АВТОТОР выпускает автомобили под марками BMW, KIA, Hyundai. Общий объем производства превысил 2,4 млн автомобилей.