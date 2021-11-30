«Следите за ветром»: эксперт подсказал, где искать выбросы янтаря

Все, кто ловят янтарь сачками, выезжают на добычу ранним утром или даже ночью. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В субботу отдыхавшим в Янтарном туристам и калининградцам очень повезло – после ветреной погоды берег буквально засыпало крупным янтарем. Видео с мужчиной, перебирающим россыпи полудрагоценных камней, в субботу вечером появилось в сообществе «Подслушано Янтарный».

- Смотрите, все это янтарь, - приговаривает он, набирая пригоршни кусочков доисторической смолы. – Какая красота! Просто собирай - не хочу!

И действительно, средний размер янтаря, который выкладывает на ладонь счастливчик, сантиметра полтора в диаметре. Такое ощущение, что за полчаса он вполне может собрать килограмм, если не больше.

Янтарные выбросы на Балтике не редкость. О том, как они происходят, корреспонденту «Комсомолки» пояснил ловец солнечного камня Алексей (имя изменено, так как эксперт пожелал остаться анонимным):

- Когда на море начинается шторм, появляются в том числе и подводные течения, которые поднимают со дна весь мусор, - объясняет Алексей. – Там может быть трава, палки, дохлая рыба, старые рыболовные сети и тина. Конечно, вместе со всем этим «добром» часто поднимается и янтарь. Все это вместе образует так называемое «мусорное пятно», которое либо будет выброшено штормом на берег, либо опустится нескольких сотнях метров от него.

По словам Алексея, судьба «мусорного пятна» напрямую зависит от силы ветра, его длительности и направления.

- Если ветер западный и дует дня два-три подряд, то выброс, скорее всего, будет на побережье у Балтийска, а если северный – то у Пионерского или в Приморье, например, - продолжает он. – Но главное, чтобы «пятно» подтянуло к берегу настолько, чтобы к нему можно было подойти с сачком. Бывает и так, что оно опускается метрах в двухстах и потому остается недосягаемым. Обычно это происходит под утро. Именно поэтому все, кто ловят янтарь сачками, выезжают на добычу ранним утром или даже с ночи.

Определить, где именно «пятно» выбросит на берег – это самое сложное в добыче. Среди ловцов янтаря ходят байки про людей, запускающих под конец шторма квадрокоптер с видеокамерой над морем. Однако далеко не вся техника может справиться с сильным ветром.

- Более привычны «народные» способы, - продолжает Алексей. – Обычно «пятно» можно заметить при помощи чаек. Они начинают кружить над тем местом, где со дна поднимается дохлая рыба. Также может выручить бинокль и высокий берег. Правда, не всегда вместе с мусором выбрасывает янтарь. Самое обидное, если на берегу остается лишь труха и тина.

Напомним, что янтарные выбросы – довольно частое и регулярное явление. Новости о том, как калининградские пляжи засыпает янтарем, публикуются каждый год. Однако фракция камешков обычно небольшая, и порадовать может лишь туристов и детей. В последний раз о выбросе крупного камня журналисты писали в ноябре 2019 года, когда засыпало берег между Балтийском и поселком Мечниково.