Первый день жестянщика в Калининграде: 37 ДТП и 9-балльные пробки

В Калининграде из-за «зимней скользкости» десятки автомобилей стали участниками дорожных происшествий. Фото: Алексей ФОКИН

В ночь на вторник подморозило. И утром 30 ноября столбик термометра показывал 0 градусов. По состоянию на 8 утра Калининград уже стоял в 7-бальных пробках, случилось 9 ДТП.

Накануне министр транспорта и развития инфраструктуры региона Евгения Кукушкина уже прогнозировала неблагополучные метеоуслвоия и предупреждала о гололедице.

- Зима пришла в этом году вовремя, дорожники ее ждали и готовы к снегоуборке. Запасли противогололедные материалы в достаточном количестве, - сообщила министр. - Дорожные службы круглосуточно работают на уборке снега и превентивной обработке дорог.

Тут же она попросила калининградцев не мешать дорожникам работать, «не бросать свои машины, где придется, ведь нужно чистить заездные карманы общественного транспорта, обочины и так далее». И вообще, уже точно пора менять летнюю резину на зимнюю.

То ли калининградцы не прислушались, то ли дороги были слишком уж скользкие, но буксовали в городе многие, кого-то заносило. И с дороги съезжали, и в кюветы падали. А в Парковом переулке легковушка вообще перевернулась и легла на бок.

Обсудили День жестянщика и в передаче «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

О первом снежном дне в Калининграде замначальника отдела надзора региональной ГИБДД Тимур Зигангиров сказал так: «Фон ДТП был несколько повышен. Произошло 37 ДТП, это и четных, и тех, где пострадали только транспортные средства. Это немного больше, чем в предыдущие дни».

Однако, утро 30 ноября выдалось коварным. Это поняли горожане, которые выехали раньше всех из дома – дороги были скользкие.

- Температура понизилась, понизилась не в воздухе, а на проезжей части. Образовалась зимняя скользкость. Это ощущалось больше в Светловском и Багратионовском районе, - сказал Тимур Зигангиров.- Особенно на мостах, на проезжей части с наветренной стороны, образуется эта скользкость. И надо быть внимательными, когда дождь переходит в снег, а потом - опять дождь. На открытых участках, когда ветер дует с полей, образуется скользкость – такая пленка, которая образуется из-за ветра и влаги в атмосфере.

Специалист отметил, что летняя резина в таких условиях, особенно при превышении скорости – это гарантированный занос или ДТП.

- Летняя резина при температуре ниже +8 перестает сцепляться с покрытием проезжей части. А пленка ухудшает маневренность и устойчивость автомобиля.

Как раз в ранние часы и произошли два ДТП, где сопутствующим фактором стала именно скользкая дорога. Основной фактор - превышение скорости водителями.

- В соответствии с государственным стандартом, срок устранения снега с проезжей части составляет от 4 до 12 часов в зависимости от категории дороги. На Приморском кольце, например, срок 4 часа с момента завершения снегопада. Это не значит, что снег закончился, и он должен моментально исчезнуть. Допускается устройство уплотненного снежного покрова, допускается наличие рыхлого снега, толщиной 1 см на дорогах с первой по третью категории, - сказал сотрудник ГИБДД.

Будьте осторожны!