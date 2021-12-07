82 тысячи за «квадрат»: Цены на жилье в Калининграде обновили очередной рекорд

За год жилье в регионе подорожало более чем на 20 тысяч рублей. Фото: Александр Подгорчук

Средняя цена квадратного метра на первичном рынке, рассчитанная на основании фактических сделок в Калининградской области, в ноябре 2021 года составила 82 572 рубля. Об этом говорится в исследовании «СберИндекса».

По сравнению с ноябрем 2020 года стоимость «квадрата» по фактическим сделкам в регионе выросла почти на 22 тысячи рублей (было 60 773 рубля). В октябре 2021 года сделки совершались по средней цене 81 353 рубля за квадратный метр.

В опубликованных объявлениях о продаже стоимость квадратного метра в новостройках в ноябре доходила до 99 167 рублей. При этом в августе цены на жилье по объявлениям опускались до 81 155 рублей.

На вторичном рынке максимальные цены в объявлениях также зафиксированы в ноябре - 105 263 рубля за квадратный метр, хотя еще в январе медианная цена составляла 79 778 рублей, а в ноябре 2020 года - 77 тысяч рублей.

По данным Калининградстата, в январе-октябре в Калининградской области было построено 318 многоквартирных домов общей площадью 470 тысяч квадратных метров. При этом себестоимость строительства одного «квадрата» превысила 45 тысяч рублей, хотя в 2020 году средняя стоимость строительства жилья в регионе составляла 39,3 тысячи рублей. Индивидуальные застройщики за 10 месяцев 2021 года построили 3206 жилых домов общей площадью почти 500 тысяч квадратных метров.

Отметим, что в 2020 году в Калининградской области строительные компании возвели 1 млн 164 тыс. квадратных метров жилья - и это когда в условиях пандемии коронавируса были приостановлены работы на многих площадках. Более того, в прошлом году в Калининградской области было построено почти на 20 процентов жилья больше, чем в спокойный 2019 год.