Что нужно знать калининградцам об уплате налогов в этом году

Если за землю и за имущество в этом году платим больше, то вот размер транспортного налога не изменился. Фото: Иван МАКЕЕВ

Уже с 1 декабря начнет начисляться пеня тем, кто не оплатил налоги. Всем калининградцам, кто по каким-то причинам не получил уведомление на уплату (хотя все уведомления, уверяют налоговики, еще в сентябре переданы в отделения Почты России), можно обратиться в отделение Почты России, налоговую инспекцию по месту жительства или же в любой МФЦ. На «Госуслугах» вы увидите уже задолженность, появится она позже.

Впрочем, как говорит исполняющая обязанности заместителя руководителя УФНС России по Калининградской области Светлана Роева, значительная часть жителей региона позаботилась о том, чтобы встретить зиму без долгов.

Светлана Роева. Фото: Александр КАТЕРУША

- Своевременная оплата имущественных налогов становится доброй традицией калининградцев, и предварительные результаты текущего года это подтверждают, - говорит Светлана Роева. - По состоянию на 26 ноября поступило имущественных налогов физических лиц более 1,5 млрд рублей, это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

ХУЖЕ ПЛАТИМ ЗА ТРАНСПОРТ

- Какие налоги калининградцы платят лучше, какие хуже?

- По сложившимся за несколько последних лет показателям охотнее всего калининградцы оплачивают налог на имущество физических лиц, например в 2020 году удельный вес оплаченного налога на имущество физических лиц составил без малого 85%.

На втором месте по уровню собираемости - земельный налог, и хуже всего обстоят дела с оплатой транспортного. Например, по итогам 2020 года удельный вес оплаченного транспортного налога составил всего 67%. И это при том, что в этом году размер налога по отношению к прошлому году не изменился, ставки давно не менялись.

Но есть надежда на лучшее. В этом году удельный вес оплаченного транспортного налога по данным на 26 ноября составил 50,7% - то есть на 10% выше, чем в этот же период в 2020-м году.

НЕ ДОВОДИ ДЕЛО ДО ПЕНИ!

- Как известно, всем, кто не успел погасить задолженность до 1 декабря, начисляется пеня. Отличается ли ее размер от прошлогоднего?

- Надо сказать, размер пени за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате налога неизменно составляет 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ.

Ставка рефинансирования в период с 27 июля прошлого года по 21 марта нынешнего составляла 4,25% годовых - соответственно, размер пени был равен 0,014, с 25 октября 2021-го ставка рефинансирования составляет 7,5% годовых - соответственно, размер пени вырос до 0,025. Таким образом, ответственность за несвоевременную оплату налогов возросла.

ЗА ИМУЩЕСТВО ПЛАТИМ БОЛЬШЕ

- Есть ли у жителей Калининградской области какая-то региональная особенность по уплате налогов?

- Есть региональные причины для роста земельного налога и налога на имущество физических лиц. Так, при расчете земельного налога налоговыми органами была применена новая кадастровая стоимость земельных участков, утвержденная правительством Калининградской области 2 ноября 2019 года. В отношении земельных участков, расположенных в населенных пунктах, сумма налога изменилась, и в большинстве случаев в сторону увеличения.

Но при этом с учетом действия положений пункта 17 статьи 396 Налогового кодекса Российской Федерации рост суммы земельного налога из-за изменения кадастровой стоимости ограничен 10 процентами.

Что касается налога на имущество физических лиц, то при его расчете за 2020 год в отдельных муниципальных образованиях применены повышенные ставки налога. Например, в Калининграде решением горсовета в отношении объектов, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации (торговля, общепит, офисы), на 2020 год установлена ставка в размере 1%, при том что за налоговый период 2019 года ставка составляла 0,2%. Следовательно, в отношении указанной категории имущества сумма налога возросла в 5 раз. При этом 10-процентный ограничитель роста налога, установленный пунктом 8.1 статьи 408 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении указанной категории имущества не действует.

КОНКРЕТНО

По вопросам налогообложения и срокам уплаты имущественных налогов гражданам необходимо обращаться по номеру единого контакт-центра ФНС России: 8-800-222-22-22 или воспользоваться электронными сервисами, размещенными на официальном сайте ФНС России, в том числе сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».