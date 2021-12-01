В Гурьевске хотят восстановить замок Нойхаузен

Древняя цитадель нуждается в срочной реставрации. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

В Гурьевске будет восстановлен орденский замок XIII века Нойхаузен. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе Калининградской епархии, которой с 2010 года принадлежит средневековая твердыня.

- Калининградской епархией РПЦ планируются работы по восстановлению замка Нойхаузен в Гурьевске. В данный момент ведется разработка проектной документации, - отметили в епархии.

По словам руководителя региональной службы охраны объектов культурного наследия Евгения Маслова, объект этот непростой. Сейчас в замке базируется автоколонна, которой принадлежит часть недвижимого имущества, по поводу него идут хозяйственные и юридические споры.

- Не решив эти юридические вопросы, объектом заниматься невозможно. Начинать нужно всегда с бумаг, - говорит Евгений Маслов. - Можно сказать, что автоколонна присматривает за объектом. Не было бы ее, было бы еще хуже. Хотя я их не хвалю. Как сторожа они там находятся - это ладно. А так они там, конечно, не нужны. Там не место для парковки грузовиков.

Интересно, что еще четыре года назад Калининградская епархия своими силами делала проект и хотела подавать заявку на участие в федеральной целевой программе «Культура России», поскольку там есть раздел, касающийся проведения работ на объектах культурного наследия религиозного назначения. Однако финансирование получить не удалось, поскольку программа прекратила свое существование.

- Деньги там огромные. Сейчас в связи с тем, что программа «Культура России» возрождается, были подняты старые наработки, сметы, обмеры. Все собрали воедино, - говорит Евгений Маслов. - Епархия приняла решение срочно проектировать противоаварийные работы. Кроме того, в течение этого года епархия за свой счет будет делать полноценный проект приспособления объекта под современное использование. Разрешение на это получено. А в следующем году будут подаваться на реализацию нового проекта.

- Как вы в идеале видите будущее этого объекта?

- Главное, чтобы он не разрушался. Наши функции служебные конкретные: предостеречь, предотвратить, наказать, помочь. Здесь, как можем, помогаем. А чем они насытят этот объект - я не знаю. Важно, чтобы провели работы по консервации. Главное, чтобы туда лишних не пускали. А если это будет еще какой-то культурный или туристический оборот, почему нет? Это вопрос бизнес-модели, концепции. Да хоть рынок сделают, и то хорошо. Главное, чтобы объект был «живым», а не стоял в руинах.

НАША СПРАВКА

Согласно официальным данным замок на территории нынешнего Гурьевска построили в 1292 году. В 1525 году Нойхаузен перешел в собственность герцога Альбрехта, который приказал возвести новую крепость. С XVI века Нойхаузен неоднократно перестраивался. До XVII века он сохранял защитную функцию, позднее стал местом для отдыха. В 1770 году там располагалось ведомство юстиции.

В 1814 году король Фридрих Вильгельм III пожаловал Нойхаузен в качестве награды активному участнику войны против Наполеона графу Фридриху Вильгельму фон Бюлову.

В 1842 году замок был продан графу Люкнеру. При нем были засыпаны рвы, заложены кирпичом бойницы, построены стационарные мосты, расширена зона парка, у стен появились террасы с высаженными редкими кустарниками. В конце XIX века замок являлся резиденцией сельскохозяйственной администрации провинции. Последним довоенным владельцем замка Нойхаузен был фон Массов, а после его отъезда - гауляйтер Восточной Пруссии Эрих Кох.

В ходе боевых действий 1945 года замок получил значительные повреждения и около десяти лет никак не использовался. В середине 1950-х годов строения были переданы Гурьевскому строительно-монтажному управлению.

В 2010 году объект передали РПЦ.

Замок является объектом культурного наследия Калининградской области федерального значения.