Новая тенденция в Калининграде: Коронавирус отступает, зато грипп пошел в рост

В отличие от предыдущего эпидемического сезона в предстоящем подъем заболеваемости гриппом ожидать все-таки стоит. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Главный санитарный врач Калининградской области и руководитель регионального Роспотребнадзора Елена Бабура прокомментировала последние данные о заболеваемости ковидом и гриппом.

- По сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Калининградской области снизился на 13,7%. Однако основные эпидемиологические показатели - индекс репродукции (0,8) и среднесуточный прирост числа заболевших (0,38 на 100 тысяч человек) - остаются выше среднероссийских, - отметила глава ведомства.

Также Бабура подчеркнула, что в регионе «сохраняется высокий уровень заболеваемости COVID-19 среди пожилых людей».

Далее санитарный врач охарактеризовала уровень инфицирования среди детей.

- Наблюдается и увеличение заболеваемости среди детского населения на 27,7%. Рост числа заболевших в возрастной группе 7-14 лет по сравнению с прошлой неделей составил 56%, - сказала Елена Бабура.

Но это, увы, не все! В Калининградской области зарегистрированы 13 случаев заболевания гриппом у детей. Отмечается, что все заболевшие посещали организованные коллективы (школы, детские сады) в Черняховске, Гусеве и Калининграде.

- В отличие от предыдущего эпидемического сезона в предстоящем подъем заболеваемости гриппом ожидать все-таки стоит, - заявила Елена Бабура. - От гриппа на сегодняшний день привито 43% жителей области. Однако темпы вакцинации детей остаются низкими: прививку получила только половина детского населения. Одна из причин такой ситуации - отказы родителей от иммунизации детей против гриппа. Напоминаю, что мы живем в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Любая вирусная инфекция - значительный удар по иммунной системе, не говоря уже о микст-инфекции - одновременном заражении гриппом и COVID-19. Именно вакцинация позволяет защитить детский организм от такого двойного удара.

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Как защитить детей от гриппа

- Вакцинация детей возможна с шести месяцев. До трех лет ребенок прививается двукратно с соответствующим интервалом, поэтому откладывать ни в коем случае нельзя, чтобы иммунитет успел сформироваться до подъема заболеваемости.

- Как защитить детей до полугода? Прежде всего привить всех взрослых в окружении ребенка - мам, пап, дедушек, бабушек и остальных родственников.

- Прививка от гриппа рекомендована во втором и третьем триместрах беременности.

- Длительно и часто болеющие дети должны прививаться в первую очередь!