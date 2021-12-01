Банк «Открытие»: по итогам года ВВП может вырасти на 4%

Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие».

Согласно прогнозу «Открытие Research», по итогам года рост ВВП может составить около 4,0%, причем наполовину он будет обеспечен ростом во втором квартале. В то же время, начиная с III квартала, рост ВВП замедляется – как к показателям 2020 г., что менее информативно из-за резкого сокращения экономики во II квартале и ее быстрого восстановления впоследствии – так и ко вполне нормальному 2019 г. Прирост ВВП к соответствующему периоду 2019 г. замедлился в III квартале до 0,7%* по сравнению с 1,8% кварталом ранее. К соответствующему периоду 2020 г. рост замедлился с 10,5 до 4,3% г/г главным образом из-за более высокой базы. Замедление годовых показателей продолжится и в последнем квартале 2021 г.

С устранением сезонности динамика ВВП в третьем квартале замедлилась до 0,2% кв/кв, что медленнее не только уровней I-II кварталов 2021 г., когда рост составлял 0,9% кв/кв, но и всего периода с 2019 г. за исключением I-II кварталов 2020 г. По нашей оценке, только около 0,2 п.п. этого замедления можно отнести к сокращению производства в сельском хозяйстве – остальное связано с резким замедлением роста (с устраненной сезонностью) добычи полезных ископаемых, а также падением выпускам в строительстве и транспорте. В четвертом квартале можно ожидать сохранения низких темпов роста экономики, главным образом обеспечиваемых ростом добычи нефти при дальнейшем падении роста внутренних отраслей экономики на фоне замедления роста кредитования и отсутствия мер дополнительной соцподдержки, которая была в III квартале.

В случае стабилизации ВВП с устранением сезонности в IV квартале на уровне третьего, годовой темп роста экономики в последнем квартале 2021 г. замедлится до 2,1% г/г (0,2% к IV кварталу 2019 г.), а рост ВВП в целом за 2021 г. составит 3,9%. Однако по факту небольшой рост ВВП продолжится, и итоговые показатели будут несколько выше.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.