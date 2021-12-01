Академик РАН: «Коронавирус мы не ликвидируем никогда»

По словам Виталия Зверева, COVID-19 c нами надолго. Фото: kantiana.ru

Новые вызовы в эпоху COVID-19 эксперты из ведущих научных центров России обсудили на площадке БФУ имени Канта в Калининграде. Во время симпозиума интервью сайту университета дал академик РАН, доктор биологических наук Виталий Зверев, который представляет Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова, НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова.

Приводим высказывания академика по самым актуальным вопросам о коронавирусе.

О будущем вируса

- Это не такая страшная инфекция, какой она казалась в начале пандемии, и с ней можно бороться, - отметил Виталий Зверев. - Ожидали, что это будет нечто вроде SARS, так называемой атипичной пневмонии начала века с высокой смертностью. Но сейчас понятно, что смертность от коронавируса можно снизить до десятых долей процента. Думаю, это получится, потому что разработаны схемы лечения и должны будут появиться лекарства, которые действуют именно на сам вирус, просто их невозможно создать за такое короткое время, испытать, показать их безопасность и эффективность.

О поиске живой вакцины

- Совершенно очевидно, что без вакцины справиться с вирусным заболеванием невозможно, таких примеров в истории нет. Успешно боролись с оспой, корью, паротитом, полиомиелитом только потому, что была надежная, эффективная вакцина. Я верю, что буквально через год-полтора появятся вакцины, которые будут и эффективнее чем те, которыми мы пользуемся сейчас… И дальше будет идти поиск вакцин, способных создать клеточный иммунный ответ. Так работают наши самые лучшие вакцины - живые вакцины против полиомиелита, кори, паротита, краснухи. Они основаны на аттенуированных, ослабленных живых вирусах, специально выращенных. Попадая в организм человека, они не вызывают заболевания, но формируют полноценный иммунитет, как после перенесенной болезни.

О тех, кто особенно рискует

- Тяжелому течению коронавирусной инфекции подвержены люди с хроническими заболеваниями, но прежде всего это люди с повышенной массой тела. Во-первых, у них достаточно хронических заболеваний, а во-вторых, жировая ткань выделяет специальные пептиды, что усугубляет ситуацию. Мишень для вируса – это рецептор для ангиотензинпревращающего фермента, который играет колоссальную роль в регуляции артериального давления, стенок сосудов, очень важный фактор, а эти пептиды могут с ним тоже конкурировать и обязательно усугубляют течение болезни.

Об иммунизации детей

- Мы еще вакцинировали не всех взрослых. А дети или не болеют вообще, или переносят это заболевание очень легко, потому что у них количество этих рецепторов, которые присоединяются к вирусу, очень маленькое. Болеют тяжело только те дети, у которых есть какие-то серьезные хронические заболевания или нарушения иммунной системы, поэтому защищать нужно только их.

О финале пандемии

- Мы его (коронавирус. – Ред.) никогда не ликвидируем, он будет одним из тех респираторных вирусов, с которыми нам нужно научиться жить, как мы живем, например, с гриппом. Мы же с ним как-то справляемся, хотя уровень мутаций несопоставим, вирус гриппа мутирует в 30 раз быстрее и чаще, чем коронавирус. Знаем, что осень придет и начнется эпидемия гриппа, мы к ней готовимся, делаем вакцины, начинаем вакцинироваться, какие-то профилактические препараты принимать. Я думаю, здесь будет точно так же.

С полной версией интервью можно познакомиться здесь.