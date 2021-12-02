«Мне бы снимать, но…» Не стало известного калининградского фотографа Игоря Зарембо

Калининград Игорь любил безмерно и невероятно хотел вернуться домой. Фото: Александр КАТЕРУША

В среду, 1 декабря, не стало калининградского фотографа Игоря Зарембо, большого друга «Комсомолки», профессионала и учителя. Он умер в Германии, вдали от любимого Калининграда. Игорю Николаевичу было 73 года.

Еще до пандемии и ковидного ужаса, который накрыл мир, он с супругой уехал в Берлин к детям. А потом не смог выехать, не смог приехать назад, домой, потому что границы закрыли.

«Застрял я надолго!», - говорил он.

Прошел месяц, потом еще и еще…

Январь 2021 года в Калининграде выдался особенно красивым и снежным. И когда я присылал Игорю фотографии белого острова Канта и Деревянного моста, он иронично говорил, что эта красота усугубляет его ностальгию.

«Дома действительно красивая зима. Здесь нет ни снега, ни мороза. Один бушующий ковид», - сокрушался он.

Калининград Игорь любил безмерно и невероятно хотел вернуться домой, все время спрашивал о новостях, о событиях. Мыслями он был в Калининграде. Он ждал возможности приехать, оставить Германию. Но пандемия, жесткая самоизоляция… Заразиться вирусом никак было нельзя. Страдал фотограф и от того, что не мог работать, хотя очень хотел. Снять опустевшие улицы Берлина! Ну, когда еще будет такая возможность?

В Берлине обострилась и усугубилась болезнь, с которой Игорь боролся давно и которую, кажется, у него получалось обхитрить. Он попал в больницу. Может, и хорошо, что там. Теперь он был под присмотром немецких специалистов. И с тех пор находился то дома, то в клинике.

«Сегодня выборы. Все в волнении и нетерпении. Мне бы снимать, но…», - писал он в сентябре уже из специализированной клиники Мюнхена.

Игорь Николаевич держался, не унывал. И запрещал своей жене даже начинать грустить. Лена, Леночка! Алена, как называл ее Игорь. Она всегда рядом. До последнего момента они вместе издавали газету на немецком языке. И это тоже его держало и радовало, даже когда было совсем тяжело...

Радостным – вот каким запомнится Игорь Зарембо. Звонил ли он, или заходил в редакцию «Комсомолки», но всегда с улыбкой и добрыми глазами.

Да, он запомнится добрым. А еще неравнодушным и внимательным: к работе, к деталям, к людям.

О профессионализме говорят прекрасные снимки Игоря Зарембо и отзывы коллег. А как о человеке, о нем можно судить вот по такому малюсенькому эпизоду. Однажды мы вместе возвращались с репортажа в Калининград из области на его машине. Осень была холодная. На обочине дороги, в месте, где людей и быть не должно, стояла молодая женщина в тоненькой куртке. Судя по всему, стояла давно, а машины все проезжали мимо. Игорь остановился и согласился подвезти. Уговаривать его не пришлось. По дороге выяснилось, что женщина эта ушла, то есть сбежала, из центра для реабилитации наркозависимых, пешком по грязи добралась до трассы, чтобы хоть куда-то уехать. Другой бы побрезговал такой пассажиркой, а может и выгнал бы. Но только не Игорь. Он довез ее до места, а когда она вышла, и поспешила удалиться, он вышел за ней следом и догнал за машиной.

- Что вы ей сказали? – спросил я, когда Игорь вернулся за руль.

- Я дал ей денег. Да, наркоманка. Но она же несчастный человек, - ответил он.

Редакция «Комсомольской правды» в Калининграде выражает искренние и глубокие соболезнования родственникам Игоря Николаевича.