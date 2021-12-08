«Так, где уголь, Черномаз?»: Алиханов потребовал ликвидировать дефицит твердого топлива в регионе

Власти ожидают крупную поставку угля в этом месяце. Фото: Александр Подгорчук

Теплоснабжающие организации в Калининградской области, которые используют уголь, обеспечены топливом в полном объеме, однако есть проблемы с обеспечением углем населения. В этом признался губернатор Антон Алиханов в ходе прямой линии в среду, 8 декабря.

- У нас есть сложности, но это не сложности исключительно Калининградской области. К сожалению, так случилось, что во второй половине года начали копиться проблемы, которые привели к коллапсу в части некоторых направлений товаров на железной дороге. У нас сейчас в Знаменске стоят два состава, несколько десятков вагонов, они стоят в тупике. Потому что железная дорога перегружена, они не успевают, - рассказал Антон Алиханов. - Мне коллеги рассказывают: локомотивных бригад не хватает, еще что-то. Меня это не интересует. Привозите локомотивные бригады из других регионов, платите дополнительные деньги!

По словам Алиханова, несколько дней назад ему докладывали, «что проблема решена, что остроты нет». А теперь поступают десятки вопросов, где его купить...

- Люди уже про цену не спрашивают, всё понимают. Уголь вырос в цене, это факт. Потому что разговаривают про «зеленый переход», «декарбонизацию», а как углем топился Китай, Польша и все остальные, так и топятся. Соответственно, цена на экспорт выросла, и цена на внутреннем рынке тоже начинает расти. Сейчас это 9500 рублей за тонну, и его еще надо довезти до угольных складов, некоторые из них перестали работать, - объяснил рост цен глава региона.

Угольный коллапс в области наступил в августе, однако сейчас ситуация улучшается, поспешила заверить губернатора министр развития инфраструктуры Евгения Кукушкина.

- Мы были вынуждены вмешаться в деятельность нашей Калининградской железной дороги, нашего порта и организовать взаимодействие в рабочем порядке, отработать некие технологические процессы, потому что была несостыковка. Мы планируем также закольцевать порожние вагоны и отправлять их через паромное сообщение, благо у нас до конца года должен поступить новый паром. Это позволит нивелировать эту ситуацию, - заявила министр.

- Вы говорите, август, сейчас декабрь... Так, где уголь, Черномаз? - задал вопрос Антон Алиханов.

Министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз поспешил заверить, что в пути 7900 тонн угля, плюс 70 вагонов уже загружены и находятся на отправке на разрезах «Российского угля» - это компания, которая отгружает его для Калининградской области.

- В 20-х числах декабря еще 65-70 вагонов ожидается - это поставка на январь, - добавил министр, заверив, что эти объемы топлива учитывают потребности населения.

Антон Алиханов потребовал, чтобы приходящие в области вагоны с углем разгружались в приоритетном порядке, а не стояли по две недели в Знаменске. В муниципалитетах местным главам администраций уже поставлена задача оперативно обрабатывать все заявки жителей, желающих купить уголь.

- Потому что декабрь и холодно. Люди вынуждены дрова покупать, а это другая теплотворность. Мы бьем себя в грудь, говорим, какие мы молодцы по газификации, но газ мы не довели до всех, поэтому решите вопрос с углем, - заявил губернатор.