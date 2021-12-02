Правда ли, что стадион «Спартак» в Калининграде застроят жильем

Примерно так будет выглядеть спортивный комплекс после кардинальной реконструкции. Фото: БЭЛ Девелопмент

Стадион «Спартак», расположенный в глубине Центрального района, хорошо известен калининградским любителям спорта - на старых грунтовых кортах, построенных через несколько лет после войны, выросло не одно поколение теннисистов. Впрочем, место это знают не только спортсмены. Мы в детстве, например, любили туда лазить через крыши соседних гаражей, чтобы погонять обитавших на «Спартаке» в изобилии котов. А сейчас жители окрестных домов с удовольствием гуляют в расположенном по соседству живописном парке с оврагом, получившем в народе романтическое название Шервудский лес. Словом, место знакомое, памятное и интересное. Поэтому, когда весной появилась информация о том, что «Спартак» больше не будет прежним, что старейший в Калининграде теннисный стадион собираются застраивать, поднялась волна возмущения.

Мы решили разобраться, что там и как, кто прав, а кто виноват. Действительно ли будут застраивать «Спартак» и как именно.

ОПАСЕНИЯ ГОРОЖАН

Но вначале - об общественном протесте. Как только просочилась информация о том, что на месте «Спартака» планируется застройка, за которой стоит крупный московский инвестор, появились группы протеста в социальных сетях. В них вошли некоторые представители теннисного сообщества, часть калининградской интеллигенции, склонная к протестной активности, а также некоторые жители Центрального района, точнее, улиц, расположенных рядом со «Спартаком». Писали и говорили о том, что город навсегда потеряет лучший теннисный стадион, что место будет застроено жильем, что застройщик не остановится и прихватит за компанию и часть Шервудского леса. Да и на самом стадионе вырубят несколько сотен деревьев, а компенсационную высадку, как это часто бывает, проведут в каком-нибудь другом месте. Например, за Окружной.

- Наш Калининград, который раньше совершенно справедливо называли «городом-садом», превращают в пустыню. Его постоянно лишают зелени, кругом - вырубки и точечная застройка. А теперь нас решили лишить уникального места - стадиона «Спартак» с прекрасными грунтовыми кортами, стадиона, аналогов которому нет в России, исторического памятника, - примерно такие отзывы стали появляться в социальных сетях.

Центральный вход на стадион сегодня выглядит, мягко говоря, непрезентабельно. Фото: Сергей Богров

К инвесторам, особенно московским, отношение понятное, и не только в Калининграде. Поэтому нет ничего удивительного, что судьба «Спартака» не на шутку озаботила горожан. Но имеется ли почва для страхов и опасений? И если имеется, то какая? Эти вопросы мы адресовали инвестору.

- Мы знаем, что часть горожан беспокоится о том, что в зону застройки попадает парк, который называют Шервудским лесом. Это не так, наш проект ограничивается территорией собственно стадиона, - говорят в компании «БЭЛ Девелопмент». - Второй важный вопрос - про жилье. Категорически заявляем - нет! Никакого жилья там не будет. Там останется теннисный стадион с 12 кортами по стандартам Международной федерации тенниса (сейчас на «Спартаке» также 12 кортов), плюс будет построена вся сопутствующая спортивная инфраструктура, появятся ФОК и гостиница, рассчитанная в первую очередь на спортсменов, приезжающих на соревнования. Кроме того, мы собираемся поставить офисный центр, чтобы хоть немного отбить затраты на создание теннисного комплекса. Всё. Мы прекрасно понимаем, что строительство жилья рядом со спортивными объектами - это, по сути, означает медленную смерть спортивных объектов. Мы сами себе не враги.

Нет ничего про жилье и на эскизах, которые представила компания. На них - несколько зданий, в которых разместятся спортивные объекты, гостиница, офисы, парковка, а также главное - корты. Причем будет построен главный корт с трибунами - специально для проведения теннисных соревнований разного уровня, в том числе и международных.

- Не знаем, откуда пошли инсинуации про жилье, это все нелепица, - говорит директор стадиона Руслан Носов. - Чтобы в этом убедиться, достаточно заглянуть в документы, опубликованные на сайте правительства Калининградской области в разделе «Реестр разрешений на строительство», или ознакомиться с документацией на портале Единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства. Там черным по белому написано, что именно мы собираемся строить. Мы полностью соблюдаем существующий порядок, наш проект прошел обсуждение градостроительного совета и у профессионального сообщества Калининградской области получил одобрение.

О ДЕРЕВЬЯХ, ДОРОГАХ И ВОДЕ

Беспокойство по поводу строительства жилья на месте стадиона - не единственное.

- Что скажете насчет вырубки сотен деревьев? - спрашиваем инвесторов. - Все-таки это зеленый уголок города.

- Сейчас большая часть деревьев на территории - это самосев, причем эти насаждения находятся на заброшенной сейчас части стадиона. Остальная же часть деревьев является ограждением теннисных кортов.

- Да, вот эти грабы больше всего жалко. В соцсетях противники реконструкции «Спартака» указывают на то, что, во-первых, обрамление из грабов - это красиво, а во-вторых, деревья создают очень комфортную для теннисистов тень, что важно во время занятий в солнечные дни.

- Да, это красиво. Однако совсем не функционально, - продолжает Руслан Носов. - Во всем мире современные плоскостные спортивные сооружения проектируются и строятся так, чтобы максимально снизить влияние окружающей среды на качество покрытий спортивных площадок. Вы видели что-то подобное на кортах, где проходит Уимблдон или «Ролан Гаррос»? Нет. Потому что близко посаженные к спортивным площадкам деревья портят покрытие кортов опадающими листьями и ветками и разрушают дренажную систему своими корнями. Что же касается компенсационного озеленения, то мы проводим его не «где-то там в чистом поле», как иногда пишут, а на самом стадионе - высаживаем на территории комплекса 543 здоровых дерева. Более того, мы услышали просьбы и мнение горожан, пошли навстречу жителям города и уже начали производить изменения в проекте компенсационного озеленения. В частности, добавим более высокие и тенистые деревья, разнообразим сорта - в результате чего будет создан уникальный зеленый ландшафт, благоустроенный для жителей города.

Главный офис стадиона напоминает ветхий домик где‑нибудь на окраине деревни. Фото: Сергей Богров

Кроме вопросов экологии и эстетики есть более приземленные, но не менее важные вопросы. Так, часть местных жителей переживает, что новые объекты «присядут» на уже существующие коммунальные сети и с водой «на районе» будет полный швах. Других беспокоит транспортное сообщение: мол, расширение дорог или строительство развязок при реконструкции стадиона не предусмотрено, а на улицах Чекистов, Красной и Комсомольской и сейчас пробки.

- Ну, про пробки - это не совсем так, - отвечает директор «Спартака». - Скопления бывают возле школ и детских садов - причем только в определенные часы, когда родители привозят своих детей на занятия. Сама же улица Чекистов чистая даже в часы пик. Что касается нагрузки на сети, то мы опросили жителей окрестных домов на улицах Чекистов, Дунайской, Родителева и выяснилось, что проблема действительно существует, но только глубокой ночью, когда проводится регламентное снижение давления на Центральной насосной станции городского «Водоканала». Специалисты «Водоканала», в свою очередь, сообщили, что технические условия, выданные ООО «Спартак», по подключению к водоснабжению и канализации рассчитаны с запасом и ни в коем случае не повлияют на водоснабжение близлежащих домов, поскольку врезка осуществляется в закольцованную городскую сеть к трубе диаметром 500 мм.

ГРУНТ ИЛИ ХАРД?

Отношение к реконструкции «Спартака» у теннисного и в целом спортивного сообщества Калининграда разделилось. Часть поддерживает реконструкцию, прекрасно понимая, что городу необходим стадион международного уровня (об этом, в частности, заявляли и в региональном минспорта), другая часть выступает категорически против. В основном это тренеры, которые сегодня учат молодежь теннису именно на «Спартаке». Им, естественно, не нравится, что на время реконструкции стадион будет закрыт, а еще меньше им нравится, что после реконструкции тарифы будут выше.

- Да, это не сильно приятно, но мы живем в рынке, - говорят представители инвестора. - Хотя нельзя сказать, что тарифы взлетят как-то очень высоко. Сейчас тариф составляет 650-700 рублей в час, будет от 800 до 1200 рублей в зависимости от корта. При этом мы готовы взять на себя определенную социальную нагрузку и выйдем на Федерацию тенниса Калининградской области с предложением выделить льготные часы для школ. Тут ведь надо понимать еще один интересный момент - на крытых кортах тариф в любом случае выше.

Дренажная система под кортами уже пришла в плачевное состояние - после дождя вода с площадки уходит очень долго. Фото: Сергей Богров

Есть, что называется, и узкоспециальные претензии. Например, часть теннисного сообщества переживает о том, что ряд кортов в новом комплексе будет иметь хардовое покрытие. А как же старый добрый грунт?

- Хард - это общемировой тренд, и мы стремимся идти в ногу со временем. Правда, некоторые теннисисты очень беспокоились о том, что часть открытых кортов перестанут быть грунтовыми. Мы приняли во внимание просьбы теннисного сообщества Калининграда и, несмотря на дополнительные финансовые расходы, согласились внести изменения в проект и сделать все открытые (уличные) корты грунтовыми. Конечно, грунтовые корты менее практичные, чем корты с покрытием хард, мы не сможем в зимний период ставить легковозводимые конструкции для круглогодичной эксплуатации этих кортов, да и в целом время эксплуатации грунтовых кортов короче из-за погодных условий, но мнение спортсменов нашего города для нас важней - им играть и достигать успехов на этих кортах. Поэтому будет грунт, - говорит Руслан Носов.

Со спортивными объектами будут соседствовать административные - гостиница и офисный центр. Фото: БЭЛ Девелопмент

ТЕННИСНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Все мы не молодеем. И не только мы. Надо признать, что лучшие времена стадиона «Спартак» давно в прошлом. Раньше там было людно, тренировки проводились постоянно, а соревнования - регулярно, в том числе и международные. Все-таки «Спартак» - первый теннисный стадион, построенный в Калининграде. И самый крупный. Однако в 90-е годы прошлого века, после развала Советского Союза, «теннисная Мекка» стала приходить в упадок. Ситуацию попытался было исправить наш знаменитый теннисист Александр Волков. У него были широкие планы по созданию крупного современного теннисного центра. И в нулевые этот центр даже начали строить. Однако времена были злые, напряженные, Волкову удалось возвести только два этажа главного здания. Потом случился пожар (говорили, что здание подожгли, но кто именно это сделал, история умалчивает), и на реконструкции «Спартака» пришлось поставить крест.

Последние лет десять стадион продолжал приходить в упадок. Корты более-менее поддерживались в нормальном состоянии, хотя с каждым годом это делать все сложнее - дренажная система приходит в ненормативное состояние. Что же касается инфраструктуры, то с этим полный провал. В офисном здании обвалился потолок, а раздевалки стали похожи на дачные туалеты, административные помещения отапливаются углем… Просто ради интереса съездите на место и посмотрите на стадион собственными глазами. Вам станет грустно. И особенно грустно, если вы еще помните лучшие времена «Спартака».

И как-то так получается, что вместе с упадком главного теннисного стадиона приходит в упадок и калининградский теннис. О блестящей теннисной школе, гремевшей на всю страну, мы уже порядком подзабыли. Вы давно слышали о местных звездах ракетки? Об их победах на российском и мировом уровне? Последний выдающийся калининградский теннисист - Денис Мацукевич. Ему 35.

Есть идея создать на «Спартаке» теннисную академию и назвать ее именем выдающегося спортсмена Александра Волкова. Фото: Виктор Гусейнов

КОНКРЕТНО

Проект реконструкции стадиона «Спартак» предусматривает строительство четырех зданий с подземной стоянкой. В корпусах № 1 (семь этажей) и № 2 (восемь этажей) будут деловые центры. В третьем здании (шесть этажей) будет ФОК с гостиницей. В корпусе № 4 - крытые корты.

По данным ЕГРЮЛ, учредителем ООО «Спартак» является компания ООО «БЭЛ Девелопмент». Зарегистрирована компания в Москве. «БЭЛ Девелопмент» с 2002 года занимается строительством, эксплуатацией и сдачей в аренду офисной и складской недвижимости, строительством гостиничной и элитной жилой недвижимости, выполняет функции технического заказчика.