«Балтика»-2021: Спаситель Игнашевич, пустые трибуны и новая звезда

Перед тем, как отправиться на каникулы, балтийцы сумели поправить свои дела в чемпионате. Фото: пресс-служба ФК "Балтика"

В прошлую субботу калининградская «Балтика» провела свой последний матч в 2021 году и в полном составе отправилась в отпуск. Перерыв в ФНЛ продлится больше трех месяцев, поэтому у команды будет время перевести дух и приготовиться дать бой соперникам в весенней части первенства. Ну а пока мы по традиции подведем итоги первой части сезона.

Волшебное преображение

Разумеется, главным событием сезона на сегодняшний день можно считать смену тренера. Евгений Калешин отработал чуть больше трети чемпионата и после поражения в 14-м туре от «Текстильщика» (одной из слабейших команд лиги) сам объявил об отставке. Балтийцы на тот момент наскребли лишь 17 очков и занимали 13-е место в таблице.

Нового наставника клуб сумел найти всего за неделю. У руля встал бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич. После окончания карьеры игрока он поработал тренером в московском «Торпедо», откуда ушел до окончания своего второго сезона. Для калининградской команды ход с назначением начинающего тренера без громких успехов за спиной не выглядел очевидным, но, кажется, сработал.

При Игнашевиче команда стала и больше забивать, и меньше пропускать. Фото: пресс-служба ФК "Балтика"

При Игнашевиче «Балтика» похорошела не меньше, чем Москва при Собянине. Цифры говорят сами за себя: в среднем за матч команда стала в полтора раза больше забивать и в два раза меньше пропускать, чем с Калешиным. Неудивительно, что за 11 игр с новым наставником балтийцы пробились в верхнюю часть турнирной таблицы и сейчас всего на 5 очков отстают от топ-4 (это, напомним, пропуск в стыковые матчи за выход в Премьер-лигу).

Прорыв года

На фоне неровного начала сезона для всей команды в ее составе, похоже, зажглась новая звезда. Речь о молодом полузащитнике Владиславе Лазареве. Его дебют в «Балтике» состоялся осенью прошлого года, но именно сейчас парень проявил себя во всей красе.

До зимнего перерыва Влад наколотил 6 мячей и стал вторым бомбардиром команды после более опытного Яна Казаева (у того на один гол больше). Как подсчитали в «Балтике», такая результативность является абсолютно лучшим показателем для местных воспитанников за последние 10 сезонов!

Владислав Лазарев наколотил уже шесть мячей. Фото: пресс-служба ФК "Балтика"

Самое интересное, что 5 из 6 своих мячей Лазарев забил после выхода на замену. Возможно, «физика» пока не позволяет держать уровень на протяжении всех 90 минут, но те шансы, которые дает тренер, он использует по максимуму. Лазарев, например, уже дважды спас команду от потери очков. Его гол в ворота «Торпедо» позволил вырвать ничью (1:1), а забитый «Ротору» мяч принес «Балтике» победу (2:1).

Свой 20-й день рождения Влад тоже отметил голом: 13 ноября в матче против тольяттинского «Акрона» он заработал пенальти, который сам же и реализовал. А потом рванул к трибунам и, подняв футболку, продемонстрировал трогательную надпись: «Мамуля, с днем рождения!»

- У нас с мамой дни рождения в один день, так что посвящаю свой гол и победу ей, - объяснил на пресс-конференции футболист.

Новый Акинфеев?

Этой осенью сразу трое игроков «Балтики» сыграли за национальные команды разных стран. Самым ярким стало выступление 21-летнего голкипера Максима Бориско, который отправился в молодежную сборную России на матчи отборочного турнира Евро-2023. Во всех пяти встречах Макс сохранил ворота на замке, не пропустив ни одного мяча. Особенно приятно, что забить Бориско не смогли даже грозные испанцы! Не исключено, что скоро внимание на вратаря «Балтики» обратит и тренерский штаб основной сборной страны.

Двое партнеров Максима по «Балтике» пытались помочь своим командам во «взрослых» отборочных матчах на чемпионат мира-2022. Правда, особых успехов не достигли. Выступающий за сборную Армении полузащитник Ишхан Гелоян выходил на замену в пяти встречах и результативными действиями не отметился. Нападающий «Балтики» Роман Муртазаев призывался в сборную Казахстана, где появился лишь на несколько минут в концовке матча с Боснией и Герцеговиной и тоже помочь ничем не смог.

Коронавирусные «аншлаги»

Из-за пандемии нынешний сезон рискует стать самым провальным по числу зрителей, посетивших домашние матчи «Балтики». Ограничения менялись несколько раз, и дважды (встречи с «Ротором» и «Томью») калининградцы играли вообще при пустых трибунах.

С другой стороны, небольшую выделенную квоту болельщики старались выбирать практически целиком. Когда можно было занять 500 мест, на игры приходили по 496-497 человек. Потом власти подняли планку в два раза, и на стадион стали приходить по 996-997 зрителей. Можно сказать, это были своеобразные аншлаги, ведь заполняемость составляла 99% от разрешенной. «Рекордной» же пока остается игра с «КАМАЗом», за которой на арене следили 3427 человек.

Суммарно в первой части чемпионата матчи «Балтики» в Калининграде посетили 9990 человек. Год назад эта цифра превышала 50 тысяч...

Весенние надежды

Отдых футболистов и тренерского штаба продлится до 8 января. Потом подопечные Сергея Игнашевича соберутся на медицинское обследование, и на следующий день команда отправится на сбор в турецкий Белек.

Первый матч весенней части состоится 1 марта на стадионе «Калининград», где балтийцы в 1/8 Кубка России встретятся с «Чайкой». Чуть позже, 6 марта, возобновится сезон ФНЛ: калининградцы сыграют на выезде с «Краснодаром-2». Всего до конца сезона останется провести 13 игр.