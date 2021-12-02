В лесу под Светлогорском появился самодельный спортзал

Зал выглядит неприглядно, но природе не вредит природе. Фото: Иван МАРКОВ

В лесу под Светлогорском, в нескольких десятках метров от Волчьего ущелья, летом этого года появился необычный спортивный зал. Вместо штанги там стальная труба с автомобильными колесами, вместо боксерских груш – фрагменты покрышек. Вход бесплатный, потому что даже дверей у постройки нет.

Как выяснилось, построил лесной спортзал местный житель Андрей Бирюков.

- Дело в том, что спорт для меня – что-то вроде зависимости, - поясняет Бирюков. – Я долгое время занимался карате киокушинкай, даже одно время детей тренировал, и с того момента спорт – что-то вроде допинга. Так как мы тут живем на отшибе (хутор Андрея находится между поселками Отрадное и Лесное- Ред.), никаких спортплощадок у нас нет. Я сначала между двух деревьев перекладину приколотил, и поставил самодельную железную станину для жима лежа, которую мне мужики отдали. Но потом кто-то мне замечание сделал, что я дерево порчу – убрал турник. Лес я люблю, и место это тоже. У меня еще бабушка тут жила, и родители мои.

Андрей Бирюков с инструментом, который он выпилил на замену для украденной кувалды. Фото: Иван МАРКОВ

Как только началась пандемия коронавируса, калининградцы стали больше ездить на свежий воздух, к морю. Про Волчье ущелье туристы узнавали из соцсетей и в музее Германа Брахерта (по этому ущелью любила прогуливаться семья скульптора). С этого момента «качалка» Бирюкова, расположенная на побережье, стала привлекать внимание отдыхающих. А после того, как летом этого года у импровизированного зала появились стены из досок и крыша, обитая жестью, спортсмену стали делать замечания.

- Однажды я занимался здесь, как обычно, а мимо проходила толпа туристов, человек 20. Там и молодые были, и пенсионеры, - вспоминает Бирюков. – Они меня обступили и начали осыпать упреками, мол, я порчу тут обзор на красоту. А потом и вовсе начали кричать и пригрозили, что завтра же приедут и все тут разберут. Я им посоветовал лучше прийти и всем вместе лес убрать, но на это никто не отреагировал.

Андрей Бирюков рассказывает, что вместе со своими друзьями-спортсменами он постоянно убирает мусор за туристами. Более того, его сосед оборудовал часть заповедной тропы: выкопал из земли древнюю крестильную чашу, за которую раньше только запинались, не подозревая, что это ценный артефакт. Он же вкопал в землю керамическую трубу, в которой спрятал распечатанную на бумаге историческую справку об окружающей местности. Ее может почитать любой желающий.

Экспонаты, найденные в земле соседом Андрея. Фото: Иван МАРКОВ

- Я согласен, что мой спортивный зал, если его так можно назвать, выглядит неприглядно, но при его строительстве не пострадало ни одно дерево в лесу, - продолжает Андрей. – К тому же, я стал замечать, что некоторые туристы тоже начали пользоваться моим инвентарем. Я этому даже рад, потому что не для себя одного все это оборудовал, а для всех. Правда, у меня тут украли стальную кувалду, которую я использовал для упражнений с покрышкой. Пришлось вот из бревна замену выпилить.