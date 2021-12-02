Калининградские литовцы выступили против политики Литвы

Литовская диаспора в российском эксклаве не чувствует себя ущемленной. Фото: Игорь ОРЕХОВ

Расширенное заседание Общественной палате Калининградской области, посвященное борьбе с фальсификацией истории и защите исторической памяти народов России, преследовало также цель гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений.

- Это мероприятие - целиком моя идея, обусловленная попытками литовских политиков оспорить принадлежность Калининграда к России и политизировать образ Малой Литвы, - объяснил калининградский журналист и политолог Александр Носович.

В качестве приглашенной звезды ожидали директора Фонда «Историческая память» Александра Дюкова. Однако тот лично прибыть не смог и принимал участие в форуме посредством видеосвязи. Что, впрочем, не помешало научному сотруднику Института российской истории РАН назвать Литву (где он объявлен персоной нон-грата) «активным участником войн памяти» и охарактеризовать современную историческую политику этого государства как базирующуюся на административном давлении, информационных вбросах и пропагандистских заявлениях. Впрочем, Дюков признал, что большинство литовских историков не вовлечено в эту политику, ничего общего с истинно научными целями не имеющую.

А вот калининградским литовцам отнюдь не все равно, что вытворяют политики на их исторической родине. Об этом заявил Альвидас Мулиуолис, председатель Общественного совета при главе города Калининград.

- Мы переживаем за то, что происходит, нам не безразличны отношения России и Литвы, - сказал он.

В той или иной форме это мнение поддержали ведущий консультант Управления по внутренней политике областного правительства Павел Наглис и председатель Ассоциации учителей литовского языка Алексей Бартникас. Так что, можно констатировать, что задача организаторов мероприятия разделить понятия «литовская нация» и «литовский национализм» оказалась выполнена.

- Думаю, мы в полной мере обосновали элементарную мысль о том, что враждебная политика Литовского государства - это одно, а простые литовцы (тем более - калининградские литовцы) - совсем другое, - подтвердил Александр Носович.