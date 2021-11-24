Эксперты: Проверка QR-кодов на транспорте вызовет коллапс во всем Калининграде

В ближайшее время требовать коды у пассажиров точно никто не будет. Фото: Александр Подгорчук

Первым российским регионом, который ввел QR-коды для пассажиров общественного транспорта, стал Татарстан. Опыт оказался настолько неудачным, что не на шутку испугал всех остальных. Неужели такой кошмар может начаться и у нас?

Губернатор Антон Алиханов уже заявил, что в Калининградской области власти внедрять QR-коды не собираются. С таким решением согласны и опрошенные «Комсомолкой» эксперты.

Владимир Гренц, глава Ассоциации перевозчиков Калининградской области:

- Вводить QR-коды нам не нужно. Потому что будут очень большие сложности в работе. Есть экипажи с кондукторами, а на пригороде и межгороде - только водитель. Представляете, что будет? Это полностью сбой графика. Я и в городе не представляю, как быть. Кроме проверки QR-кода нужно ведь и личность установить. Если бы они с фотографиями были… И то большой вопрос! Нет, технологии пока не вышли на тот уровень, чтобы у каждого пассажира можно было быстро проверить код. Если сейчас ввести проверку QR-кодов, это вызовет коллапс во всем городе. На каждой остановке будут длинные очереди из автобусов, и у каждого автобуса тоже будут очереди. А есть маршрутки. Там как? Водитель будет по полчаса стоять и проверять личность. Пока давайте носить маски, ответственно и осторожно относиться к своему здоровью.

Игорь Селиванов, председатель Общественной палаты Калининградской области:

- Все будет зависеть от эпидобстановки и решения Роспотребнадзора. Если это делать ради здоровья граждан и для того, чтобы предотвратить риски заражения, то вводить нужно, все тщательно продумав. Но, с другой стороны, нужно четко осознавать, какие нас ждут последствия ввода проверки QR-кодов. Я не могу представить остановку и проверку водителем или кондуктором этих кодов. Пассажир должен достать смартфон, поднести к сканеру, потом показать паспорт… Это очень долго. А сколько у нас ездит по городу пенсионеров, у которых кнопочные телефоны! Они будут с бумажкой из МФЦ ездить или как? А что будем делать, если человек укололся первым компонентом вакцины, а код получит только после второго компонента? Он, получается, на 21 день становится вынужденно пешеходом, не может передвигаться на транспорте? Или придется как-то людям компенсировать это… Татарстан ввел QR-коды на транспорте, но у них из-за этого социальная напряженность началась. Смотрю новости из Казани и с ужасом подумал: «Не дай бог у нас такое будет».