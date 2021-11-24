«Вход в туалет - по билетам»: в школе под Калининградом учителя и ученики развязали войну

Школьная администрация готовится обратиться в полицию. Фото: shkola-vasilkovo.ru

Шумиха в школе поселка Васильково началась после того, как социальные сети облетела фотография, сделанная у ученического туалета этой самой школы. На дверях WC кто-то повесил объявление: «Вход в туалет по билетам». И тут же приписка: билеты можно взять у завуча.

ШУТКА СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Родители учеников якобы уверяли, что это лично завуч ввела такие правила в целях борьбы с вандализмом. Впрочем, «Комсомолке» педагог рассказала, что дело обстоит иначе.

- Какие билеты, где билеты? Если я пускаю по билетам, предъявите мне, пожалуйста, образец этого билета. Это шутка старшеклассников. Так развлекаются дети, которым сейчас позволено все. Им можно все выкладывать в сеть и оставаться абсолютно безнаказанными. Администрация школы не имеет к этому никакого отношения, - пояснила заместитель директора школы Анна Зуева. - Администрация контролирует поведение детей во время перемены, соблюдение правил поведения в туалете, сохранность школьного имущества. Это объявление – их личная интерпретация того, что я их заставила вести себя подобающим образом и использовать туалеты по назначению.

Это объявление недавно появилось на дверях туалета. Фото: СОЦСЕТИ

Выяснилось, что накануне ученики 6-го и 9-го классов вывели из себя педагогический коллектив учебного заведения. Школьники изрисовали стены в туалете традиционными и известными всем «наскальными рисунками», а еще побили недешевый санфаянс. Педагоги, понятно, этому воспротивились. Можно сказать, между школярами и учениками началась война.

- У нас нешуточные страсти, как и вообще в образовании, – соглашается завуч. - Учитель ничего не может, школа вправе только проводить беседу. А родители не занимаются воспитанием своих детей. Почему если мальчики писают, то мимо писсуаров, если какают, то мимо унитаза? Это в семье так? Почему надо на стенах матом писать, оскорблять учителя и рисовать фаллосы? Зачем выламывать двери?

«ЛИЧНО КОНТРОЛИРУЮ ДОСТУП В ТУАЛЕТ»

В школе сообщили, что уже неоднократно меняли писсуары, которые разбивали дети.

- А ведь туалеты сданы были 1 сентября! И уже разломали, изуродовали. А еще ноябрь не закончился, - вздыхает завуч васильковской школы. - Мы, конечно, вычисляем вандалов. Но, как вы понимаете, в туалете не стоят видеокамеры. Мои предъявы – они косвенные. Я поэтому теперь стою и контролирую личный вход в туалет каждого учащегося. Школа у нас маленькая, два этажа, я знаю каждого ученика лично. На перемене с техническим персоналом я стою, смотрю, кто заходит, кто выходит, чтобы они не заходили туда группами по 10 человек, потому что у нас два писсуара и две кабинки. Уже после перемены, когда все уйдут на уроки, я могу узнать, кто заходил и в каком состоянии оставлен туалет. Это вынужденная мера.

В управлении образования Калининграда уже в курсе инцидента. Школьная администрация составила акт, все зафиксировала и вместе с фотографиями готовится передать дело в полицию. Возмещать ущерб будут родители юных вандалов.