Кайра запуталась в сетях: туристы спасли в Янтарном редкую птицу

Когда рана заживет, спасенную кайру будут готовить к выпуску в дикую природу. Фото: Биосфера Балтики

Поток туристов в Калининградскую область не иссякает. Как рассказали в областном министерстве по культуре и туризму, гости по-прежнему заказывают экскурсии, ходят по музеям и гуляют по Балтике. Именно на побережье и случилась история с туристами из Нижнего Новгорода, которые приехали к нам на отдых.

- Мы гуляли по пляжу в Янтарном большой компанией из трех семей. Тут дети прибежали: «Там живая птица запуталась!» Смотрим, рядом с живой еще мертвая птица в сетях. А у нас с собой ни ножа не было, ничего. Папа сходил в кафе за ножницами. Так и освободили птицу. Крыло у нее было окровавленное, - рассказала «Комсомолке» Ольга Сбитнева.

У птицы оказалась поранено крыло. Фото: Биосфера Балтики

Забрать птичку и отвезти к ветеринарам - это была инициатива неравнодушных детей. Взрослые спорить не стали. После нескольких попыток отыскать ветеринара в Янтарном, а потом в Светлогорске позвонили в МЧС.

- Спасателям нам посоветовал позвонить продавец сувениров. Мы позвонили, а в МЧС нам сказали: «Куда вы к нам со своим бакланом?» Пришлось думать дальше, - вспоминает Ольга. Через соцсети она отыскала известную в Калининграде организацию «Биосфера Балтики», которая спасает и лечит диких птиц. Там не отказали.

Спасенной птицей оказалась достаточно редкая тонкоклювая кайра. У нас она не живет, а лишь пролетает по территории Калининградской области.

- Кайра проходит лечение. У нее рана на складке крыла. Рана не очень серьезная, а вот последствия могут быть. Хорошо, что для кайры это не столь критично, для нее полет не так важен. Они большую часть жизни все же проводят на воде или под водой, так как они ныряют, - рассказывает руководитель «Биосферы Балтики» Юлия Садовская. - Этой птице сильно повезло, что ее нашли неравнодушные гости из Нижнего Новгорода.

Когда рана заживет, спасенную кайру будут готовить к выпуску в дикую природу. Надеемся, что птица переживет реабилитацию и вернется в море.

- Это уже не первый случай, когда к нам попадают животные, пострадавшие от рыболовного мусора. Многие из них не выжили, многие остались калеками. Мы призываем всех следить за чистотой моря и побережья и в первую очередь обращаемся к самим рыбакам, - говорит Юлия.

Отметим, в «Биосфере Балтики» сейчас много птиц на лечении. Это лебеди, чайки, врановые, много пернатых поступило после урагана. Из последних пациентов - пролетный хищник ястреб-перепелятник, которого покусала собака, и мохноногий канюк с переломом крыла.

Центру «Биосфера Балтики» выживать непросто. Всегда требуются деньги на оплату ветеринарных услуг, кормов, коммунальных услуг. Сегодня долг перевалил за 75 тысяч рублей. Если вы готовы помочь, то сделайте это.