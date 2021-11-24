Основатель АВТОТОР Владимир Щербаков рассказал о неизвестных фактах истории распада СССР

Воспоминания Владимира Щербакова позволят многим по-новому взглянуть на политико-экономическую ситуацию, предшествующую распаду СССР.

В канун 30-летней годовщины распада СССР калининградский телеканал «Каскад» транслирует интервью Первого заместителя Премьер-министра СССР – председателя Госплана СССР доктора экономических наук, профессора, академика РАЕН, основателя АВТОТОР Владимира Ивановича Щербакова, который является непосредственным участником событий 1991 года.

Как работал советский кабинет министров, о чем знали, а о чем знать не могли, как вели себя Горбачев и Ельцин при обсуждении нового Союзного договора и почему его так и не подписали, кто тормозил составы с продовольствием и создавал искусственный дефицит и какими событиями сопровождались последние дни СССР. Эти и другие известные и неизвестные широкой аудитории события описываются без попытки навязать какую-либо точку зрения.

Аргументированная, основанная на реальных фактах оценка позволяет по-новому взглянуть на политико-экономическую ситуацию, предшествующую распаду СССР. Живое свидетельство истории тех лет глазами Первого зампреда главы Кабинета министров СССР дает возможность вспомнить, переосмыслить события тридцатилетней давности, и познакомить поколение «нулевых» с историческим периодом, предшествовавшим появлению на карте мира новой страны - Российской Федерации.

- Это не просто история давно минувших дней, она каждый день живет с нами и многие вопросы до сих пор актуальны, - считает Владимир Щербаков.

Интервью состоит из нескольких частей, каждая из которых будет транслироваться в эфире телеканала «Каскад» ежедневно после блока вечерних новостей, начиная с 24 ноября.

Полная версия интервью также доступна на официальном YouTube канале АВТОТОР.