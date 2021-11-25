Реконструкция стадиона «Спартак» в Калининграде обойдется инвестору в 2,6 млрд рублей

Предполагается, что так будет выглядеть "Спартак", когда завершится реконструкция. Фото: предоставлено компанией.

В Калининграде вот-вот начнутся работы по реконструкции теннисного стадиона «Спартак». Точнее, будет даже не реконструкция, а глобальная перестройка. На месте старого «Спартака», открывшегося в далеком 1956 году, появится многофункциональный спортивный центр – с теннисными кортами, ФОКом, гостиницей и офисами.

- У нас запланирован объем инвестиций в размере 2,6 млрд рублей, - сообщила на пресс-конференции в медиагруппе "Западная пресса" гендиректор компании-инвестора «Бэл Девелопмент» Елена Комиссарова.

На новом «Спартаке» появится 12 теннисных кортов - 7 открытых грунтовых и 5 закрытых с покрытием хард. В ФОКе разместятся залы для различных видов спорта, 25-метровый бассейн с четырьмя дорожками. Вместимость гостиницы составит 80 номеров. В первую очередь, как отметила Комиссарова, она будет ориентирована на размещение членов спортивных команд. Под землей сделают паркинг на 280 машиномест.

- Кроме того, планируем построить два административных корпуса – это своего рода компромисс между спортивной и бизнес-составляющей, - отметила Елена Комиссарова. - Здесь откроются офисы класса B и B+, соответствующие всем современным требованиям. Исследование показало, что в Калининграде сегодня наблюдается катастрофическая нехватка офисных площадей.

Елена Комиссарова. Фото: Александр КАТЕРУША

По словам замминистра спорта Калининградской области Евгения Скачкова, реконструкция «Спартака» - важный проект для развития спорта в регионе.

- Нечасто у нас частные инвесторы вкладываются в создание спортивной инфраструктуры, - признался Скачков. – А здесь кроме тенниса будут помещения и площадки для единоборств, сквоша, бадминтона, настольного тенниса и так далее. Важно еще и то, что инвестор по просьбе калининградских теннисистов несколько изменил планы – все 7 кортов под открытым небом будут грунтовыми, хотя раньше планировалась, что часть из них будут хардовыми. Это позволит проводить на стадионе всероссийские и международные соревнования.

О том, что «Спартак» станет другим, стало известно еще весной. Тогда же общественные активисты начали выступать в соцсетях с требованием остановить реализацию проекта. Претензии касались вырубки деревьев на территории стадиона, возможного ухудшения ситуации с водоснабжением в районе, а также вероятностью того, что кроме собственно «Спартака» инвестор нацелился и на расположенную рядом зеленую зону – т.н. Шервудский лес.

- Проект будет осуществлен только в пределах стадиона, Шервудский лес мы не затрагиваем, - заявила Елена Комиссарова. – Что касается вырубки, то мы оставляем ценные породы дерева – 38 стволов, кроме того, предусмотрена компенсационная высадка. И не где-нибудь на окраине Калининграда, а на территории «Спартака».

Председатель Калининградской областной федерации тенниса Артем Суханов отметил, что при несомненных плюсах проекта есть и минус:

- Теннисисты обеспокоены, что надолго останутся без кортов. Ведь строительство будет продолжаться около двух лет и на это время мы лишимся сразу 12 кортов. А ситуация с площадками для тенниса в Калининграде довольно печальна – нам нужно 50 кортов, а в наличии всего 30.