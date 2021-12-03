АВТОТОР оказал поддержку обществу инвалидов

АВТОТОР ежегодно реализует в Калининградской области порядка 100 социальных проектов. Фото: предоставлено компанией АВТОТОР.

В канун Международного дня инвалида, который в 2021 году отмечается 3 декабря, автомобилестроительный завод АВТОТОР в рамках реализации программы социального развития оказал поддержку Октябрьскому районному отделению Калининградской областной организации Всероссийского общества инвалидов. По традиции крупнейшее предприятие Калининградской области передало членам общества продуктовые наборы.

Председатель Октябрьского отделения Алла Агапова отметила, что АВТОТОР всегда откликается на просьбы о помощи со стороны социально незащищенных категорий населения.

«От имени всех членов нашего общества выражаю огромную признательность руководству и всему трудовому коллективу предприятия за внимание к нуждам инвалидов. Инвалиды - это социально незащищенные, попавшие в трудную жизненную ситуацию люди, которым сейчас, в период пандемии и самоизоляции, особенно нелегко. И мы очень ценим, что АВТОТОР никогда не отказывает нам в помощи, предоставляя наборы с продуктами высочайшего качества. Из-за противоэпидемических мер выдача продуктовых наборов производится со всеми мерами предосторожности. Мы просим, чтобы за подарками прибывали родственники или близкие инвалидов. Некоторым мы развозим сами по домам. На этот раз продуктовые наборы получат 230 человек, половину подарков мы уже распределили», - подчеркнула Алла Михайловна.

АВТОТОР ежегодно реализует в Калининградской области порядка 100 социальных проектов. Это поддержка учреждений образования, культуры, обществ инвалидов и ветеранов, благотворительных структур, развития массового спорта и физкультуры и многие другие проекты.