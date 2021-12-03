Помолодели на 16 лет: как теперь выглядят Оттокар, Фридрих и Альбрехт на Королевских воротах

Кто к нам с мечом придет... Герцог Пруссии Альбрехт (годы правления: 1525-1568). Фото: Евгений МАСЛОВ

В сентябре этого года Королевские ворота в Калининграде загородили строительными лесами, и у горожан тут же возник вопрос: «С чего это вдруг? Недавно, вроде как, реставрировали. Опять что ли?» Тогда же Музей Мирового океана, к ведомству которого относится объект, сообщил, что реставрации подвергнутся не стены, а гербы и горельефы на фасаде исторического здания. Оказалось, что эти элементы, которые восстанавливали к 750-летию города, успели покрыться трещинами. За зиму разрушения могли увеличиться, поэтому за работу взялась «Реставрационная Мастерская «Наследие», получившая заказ на полтора миллиона рублей.

Руководитель региональной службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов пообещал, что леса уберут к середине декабря. Калининградцы и туристы, наконец, смогут увидеть обновленные скульптуры Фридриха I, герцога Альбрехта и Оттокара II, созданные Вильгельмом Штюрмером.

Не дожидаясь окончания работа, «Комсомолка» предлагает читателям уже сейчас посмотреть, что скрыто за строительными лесами.

После реставрации, кажется, и выражение лица изменилось. Король Пруссии Фридрих Первый (годы правления: 1701-1713). Фото: Евгений МАСЛОВ