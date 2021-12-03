Выезжает к доске, пишет контрольные, катается на перемене: во втором классе калининградской школы учится робот

Робот Гоша уверенно отвечает на вопросы учителя.

В «Школе будущего» в Большом Исаково учится настоящий робот. Выходит к доске, отвечает на вопросы учителя и даже весело ездит туда-сюда на переменках. Такую футуристическую картину можно наблюдать в обычном втором классе уже пару недель. А управляет роботом из дома ребенок-второклассник.

- Ребенок находится дома с травмой позвоночника. И в течение полугода он не сможет ходить в школу. Самое сложное в этой ситуации, что может потеряться контакт ребенка с классом. Чтобы этого не случилось, мы и реализовываем проект, который называем «Ученик-аватар». Как в фильме – ты находишься в другом месте, но все видишь, чувствуешь, - рассказал «Комсомолке» Алексей Голубицкий, директор «Школы будущего».

Робот Гоша, как его в шутку называют в школе (это имя не совпадает с именем мальчика), может вместо ученика (а точнее вместе с ним) сидеть за партой, подъехать к другу-однокласснику, поработать в группе учеников. Учитель ставит его на зарядку. А сеть настроена так, что робот может перемещаться по всей школе.

- Роботом ученик управляет через специальное приложение. Он все слышит и видит, может реагировать, говорить, общаться и таким образом полноценно присутствовать на уроке. Есть текстовой режим, когда робот озвучивает то, что ребенок пишет. Есть режим звуковой, когда робот передает речь мальчика, но электронным голосом. С его помощью ученик без проблем ответит на вопрос учителя или, например, прочитает стихотворение, – говорит директор.

Поначалу к электронному ученику-аватару одноклассники проявляли ну очень уж активный интерес. А потом привыкли и теперь реагируют спокойно.

Робота школе в рамках нацпроекта поставило министерство образования Калининградской области. Это был выигранный грант по научно-техническому творчеству.

- Это не была массовая рассылка роботов по всем школам, а спецзаказ. Предполагая, что может возникнуть потребность в такой технике, мы и сделали такой заказ. Ситуация эксклюзивная и речь не идет о переходе школы на роботообучение, пока дети сидят дома. Нет. Тут сложная жизненная ситуация, в которой мы поддерживаем ученика, - говорит директор. – Я знаю об использовании подобного робота в школе в Германии, во Франции. В России я о таких примерах не слышал.

По словам директора школы, мальчика всецело поддерживают и дома. Но домой может прийти учитель, кто-то из одноклашек, но вряд ли весь класс. Тем более, сейчас все это и невозможно из-за пандемии.

А робот помогает мальчишке не потерять друзей и интерес к учебе.