Какой будет «Дюна 2.0»: градосовет одобрил проект нового апарт-отеля в Светлогорске

Облик будущего отеля постарались сделать похожим на предшественника. Фото: предоставлено разработчиками проекта.

В Светлогорске на месте довоенного отеля «Дюна» (Летний переулок, дом №1) построят четырехэтажный апарт-отель. Во время его обсуждения на региональном градостроительном совете, состоявшемся в пятницу, 3 декабря, у экспертов не возникло серьезных претензий.

Презентовали проект архитекторы студии «БалтСитиСервис» Александр Башин и Ирина Андреева. Причем, рассматривался он уже во второй раз (до этого его обсуждали два года назад, однако посоветовали доработать).

Старая и новая «Дюна»: найдите различия. Фото: предоставлено разработчиками проекта.

Напомним, что в стенах бывшего отеля «Дюна» сразу после войны находился корпус Светлогорского военного санатория. Некоторое время здание пустовало, а в 2018 году активисты подняли шум – объект начали разбирать. Признать его объектом культурного наследия не успели, хотя соответствующее заявление было подано – здание вскоре снесли до основания.

Новый апарт-отель отчасти повторяет контуры довоенной «Дюны», однако, как утверждает архитектор Ирина Андреева, старый объект был выше.

- В нашем проекте высшая отметка здания – 15 метров, - говорит Андреева. – Образ мы повторяем – таким было пожелание жителей Светлогорска. А вторую часть объекта, современную, мы предлагаем растворить в природном окружении. Вокруг сосны, песок и вода, поэтому материалы мы подбирали таким образом, чтобы они сочетались со средой.

Отель «Дюна» был одной из визитных карточек курорта Раушен (довоенное название Светлогорска), так как стоял на высоком обрывистом берегу. Этот открыточный вид проектировщики сохранили. Кроме того, одним из требований было – учесть находящийся в непосредственной близости объект культурного наследия «Дом охотника».

В здании площадью 6 279 квадратных метров предусмотрено размещение подземного паркинга на 22 автомобиля, 11 офисов и бара (кафе) на первом этаже, а также 44 апартаментов общей площадью 3 652 квадратным метров. На парковке рядом с апарт-отелем разместится еще 8 машиномест. В целом, негатива у экспертов проект не вызвал. Более того, его даже активно хвалили.

Одно замечание высказал депутат облдумы Павел Федоров. Ему показалось, что фронтоны лучше сделать в стиле фахверк, как в оригинальном проекте, однако Александр Башин с ним поспорил, заявив, что «это все-таки не копия, а реплика».

Поддержал архитектора руководитель региональной службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов, который отметил, что задания восстановить «Дюну» и не было.

Архитектор Сергей Гулевский, который обычно выступает главным критиком своих коллег также высказался в позитивном ключе:

- Я не сторонник псевдоисторизма, но тут решение оптимальное. Проектировщики виртуозно вышли из ситуации! Предлагаю согласовать, - заявил он.

Олег Васютин назвал новую «Дюну» «очень хорошим жестом в сторону исторической архитектуры», а Вячеслав Генне предположил, что проект «получит нормальную социальную реакцию».

- Решение это уместное, - заметил Генне. – Исторический сюжет остался ведущим, а пристройка не мешает и глаз не режет.

Глава совета Евгений Костромин предложил только разработать проект вечерней подсветки, и обсуждение на этом было закончено в пользу «Дюны» 2.0.