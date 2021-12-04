«Согласуете или нет, стройка неизбежна»: как калининградские архитекторы переругались из-за проекта гостиниц в Светлогорске

Вид с южной границы участка по улице Верещагина. Фото: предоставлено разработчиками проекта.

В пятницу, 3 декабря, на градостроительном совете в Калининграде прошло очень жаркое обсуждение проекта пятиэтажного апарт-отеля «Балтика», который должен появиться на месте одноименного пансионата на улице Верещагина в Светлогорске. Камнем преткновения стала как высотность комплекса, так и массивное пятно застройки (площадь, которую он займет, сравнима с площадью «Янтарь-Холла»), и поэтому архитекторы не могли прийти к единому мнению более полутора часов. Собственно, единства так и не получилось.

Апарт-отели вместо «Руси» и «Балтики»

Еще в апреле этого года градостроительный совет одобрил проект пятиэтажного апарт-отеля на Верещагина, состоящего из четырех корпусов. Он должен появиться на месте отеля «Русь», в непосредственной близости от «Балтики». Оба этих проекта продвигает один и тот же инвестор – «Калининградский торгово-строительный холдинг» Александра Качановича, хорошо известного жителям Светлогорска по проекту отеля-«стакана» на спуске к морю.

Вид с перекрестка улицы Верещагина и Балтийского проезда. Фото: предоставлено разработчиками проекта.

Новую «Балтику» представляла архитектор Елена Синилова. Это уже третий вариант концепции (ранее рассматривалось еще два варианта, которые отправили на доработку). В представленном комплексе должны появиться 520 номеров и подземный паркинг на 265 машиномест. Причем, инвестор обещает, что парковкой смогут воспользоваться не только клиенты гостиницы и владельцы апартаментов, но и другие туристы. Также Синилова сообщила, что инвестор начал переговоры с международным гостиничным оператором Accor (в Калининграде эта компания представлена отелями Ibis и Mercure). Их номера предположительно займут часть комплекса.

«Экстраординарная» схема

После окончания презентации первым вопрос задал представитель ГИБДД Роман Луценко. По его словам, транспортный вопрос является при этом строительстве основополагающим. Дело в том, что узкую улицу Верещагина проектировщики предложили расширить, а на перекрестке с Балтийским проездом оборудовать разворот в виде кольца, но в этом случае пешеходам места практически не останется, и потребуется вырубка деревьев. Отчасти выход из этой ситуации предлагала Синилова, она убеждала совет в том, что можно запустить пешеходный поток между корпусами «Балтики», где будет оборудована аллея из деревьев и кустарников. Такое решение Луценко назвал «экстраординарным».

Мэр Светлогорска Владимир Бондаренко также заметил, что транспортная схема его сильно беспокоит, и что двустороннюю улицу на Верещагина организовать невозможно.

На первом этаже разместятся кафе и пиццерия. Фото: предоставлено разработчиками проекта.

Многим собравшимся, в конце концов, стало понятно, что нагрузки в 1000 номеров одна односторонняя улица не вынесет.

- Движение строительной техники по Верещагина также невозможно, - добавил Бондаренко, вспомнив, что на этой односторонней улице до сих пор плиточное покрытие.

Архитектор Сергей Гулевский, выступивший одним из главных и самых упорных противников проекта гостиничного комплекса, заявил, что не заметил принципиальных изменений после того, как на градостроительном совете были показаны два первых проекта.

- По большому счету, эта земля такой нагрузки не переварит, - пояснил он. – Ну, не влезет сюда такое количество квадратных метров. Но мы хотим втиснуть их во что бы то ни стало. Заказчика я понимаю, у него есть земля, и ему хочется получить нормальный экономический эффект. Но тут нужно золотую середину найти.

- Такие объекты на побережье диссонируют, - согласился с Гулевским архитектор Олег Копылов, - они создают транспортные и инженерные проблемы. Откуда там 5 этажей? Мы же люди взрослые, мы понимаем, что вот эти цифры появляются там неслучайно. Васюкова (бывший руководитель агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию - Ред.) в свое время заставляла меня строить 4 этажа, там, где уже стоят 9-этажки. Тут в ГПЗУ (градостроительный план земельного участка – Ред.) проблема. Думаю, этот корпус можно было бы развернуть вдоль Верещагина.

Сторону противников проекта занял и архитектор Андрей Денисов. Он предложил администрации Светлогорска ограничить раздачу застройщикам огромных земельных участков.

- Если б это было 4 участка, а не один, то, наверное, вопросов бы сейчас никто не задавал. Было бы четыре объекта достаточно симпатичных и по масштабу соответствующих Светлогорску. А так этот объект совершенно чужеродный для города, все это понимают, - пояснил он.

«Пустите нас дальше»

Когда архитекторы начали называть все больше и больше минусов проекта, в их разговор вмешался Александр Качанович. Он объяснил экспертам, что его компания провела переговоры с крупнейшими гостиничными сетями, и их представители дали понять, что на рынке есть общая тенденция к укрупнению гостиниц.

- Верхний корпус, который выходит на Верещагина – это будет брендовая гостиница Accor. Невозможно ее построить меньше, чем на 200 номеров. Это не наша прихоть. ГПЗУ позволяет строить намного больше, - заявил инвестор. - Хорошо, корпус мы развернем, но отпустите нас, чтобы мы могли работать дальше. Чтобы то неудобство, которое возникнет при строительстве соседнего объекта совместить с этим. Стройка в любом случае неизбежна, но время идет, мы сдвигаем сроки из-за согласования проекта.

Качанович уверял, что решение совета лишает туристов крупного гостиничного комплекса, который будет востребован туристами. Его компания, продолжал инвестор, согласна создать отдельную рабочую группу по транспорту, за свой счет спроектировать и построить заново улицу Верещагина и Балтийский проезд.

- Это для нас не является проблемой. Нужно, давайте создадим, - давил Качанович. - Мы готовы в очередной раз оплатить проект организации дорожного движения.

Развилка мнений

С этого момента мнения членов градостроительного совета кардинально разделились. Гулевский, Копылов и Денисов остались при своих, зато советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне встал на сторону инвестора. С нервом в голосе он заявил, что проект соответствует всем нормам, а гостиницу «нужно делать однозначно и обязательно». Далее он усомнился, что градсовет может реалистично оценить транспортную нагрузку на улицу Верещагина, и даже предложил всем владельцам особняков с этой улицы передвинуть заборы ради ее расширения.

- И «Русь», и «Балтика» были реализованы в советское время. Там было огромное количество объектов брошено и не достроено, - заявил Генне. - Путь к восстановлению советских корпусов не был оправдан, потому что улица Верещагина узкая. А сейчас, мне кажется, многие заборы надо подвигать. У меня такое впечатление, что большая часть из них не соответствует кадастровым границам этих коттеджей. Эта улица вполне могла бы быть как минимум двухсторонней. Конечно, там должны будут появиться и технические средства для замедления трафика.

Разворот одного из корпусов Генне также раскритиковал.

- Будет не променад, а система двориков. Линейная композиция для Верещагина более характерна, без этих двориков западающих, - добавил он.

Сторону Генне с готовностью занял архитектор Петр Черненко. Кроме того, свою позицию скорректировал Олег Васютин. Если сначала он соглашался с тем, что нагрузка от гостиницы будет «сумасшедшей», и даже предлагал разбить участок на пять кусков, чтобы разделить комплекс на несколько частей, то к концу спора эксперт поддержал проект. Он же оговорился, что противостоять укрупнению гостиниц совет не сможет.

Однако были и чиновники, которых смутил гостиничный комплекс. Глава агентства по архитектуре и градостроению Вера Касьянова возмутилась, что вместо заявленных пяти этажей мы видим на слайдах шестиэтажки.

Елена Синилова объяснила, что шестой этаж – это что-то вроде террасы, однако Касьянова предупредила, что правила землепользования и застройки Светлогорска сейчас находятся в разработке, и чиновники могут снизить этажность с пяти до четырех.

Как бы то ни было, большинством голосов проект одобрили, поэтому жители улицы Верещагина уже сейчас могут готовиться к «аду» (по выражению депутата облдумы Павла Федорова, присутствовавшего на совете), который, по всей видимости, может растянуться на пару лет. А что будет дальше, покажет время и туристический трафик.