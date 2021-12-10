В Калининграде общепиту в новогоднюю ночь разрешили работать до 2 часов ночи

Сейчас кафе и ресторанам разрешено работать до 23 часов. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области начали снимать ранее введенные коронавирусные ограничения. Накануне региональные власти разрешили кафе, барам и ресторанам в новогоднюю ночь работать до 2 часов ночи, затем общепит продолжит работать до 23 часов. По-прежнему разрешена работа общепита с обслуживанием навынос и дистанционная доставка.

Кроме этого, власти сняли запрет на работу аттракционов на отрытом воздухе на территориях парков культуры и отдыха. При этом деятельность аттракционов в закрытых помещениях по-прежнему под запретом.

Разрешили власти и работу детских развлекательных центров и детских игровых комнат любой тематической направленности. Посещать их лица старше 18 лет могут только при предъявлении QR-кодов.

Что касается ПЦР-тестов, их срок действия в Калининградской области сокращен с 72 часов до 48 часов.

Напомним, в среду, 8 декабря, губернатор Антон Алиханов в ходе прямой линии с населением признался, что власти не планируют в ближайшее время расширять систему коронавирусных ограничений. Он не исключил, что к весне 2022 года в Калининградской области ограничения и вовсе будут ослаблены. Глава региона также признался, что его «утомляет история с QR-кодами».

- Но эта история с нами ненадолго, мы не собираемся ее сохранять и расширять. Например, в общественном транспорте вводить коды не собираемся. Надеюсь, к весне мы о QR-кодах забудем, - заявил Антон Алиханов.

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