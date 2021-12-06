Такого не было с 2014 года: в середине недели синоптики прогнозируют усиление морозов в Калининграде

Осадки ожидаются в начале и конце недели. Фото: Александр Подгорчук

Морозы в наш регион принесли холодные арктические воздушные массы из района Карского моря. Через Скандинавию они устремились на восточный берег Балтийского моря вместе с гребнем Скандинавского антициклона.

- Про плюсовые температурные значения можно забыть, аномалия будет достигать 10-15 градусов ниже климатической нормы, - отмечают в сообществе «Погода и метеоявления в Калининградской области».

По прогнозу портала rp5.ru, морозы усилятся. Если в понедельник термометр покажет -4...-5, то затем дневные температуры в Калининграде будут держаться на уровне -6...-8 градусов. Ночью воздух будет остывать до -10...-11 градусов - таких значений в декабре в нашем городе не было с 2014 года.

В четверг к морозам добавится крепкий ветер, чья скорость в порывах достигнет 14-15 метров в секунду. При влажности 75-90% это приведет к тому, что по ощущениям на улице будет казаться как -15...-18.

На выходных придет потепление. Днем ожидается -1...+1 градус, ночью - около -4...-5. Вернутся осадки - синоптики прогнозируют небольшой снег.