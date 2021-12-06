Рост трафика и инвестиции на миллиард: как Tele2 развивается в Калининградской области

Судя по исследованиям, абоненты Tele2 по достоинству оценили усилия, которые предпринимает компания.

В этом году мобильная связь отмечает в России свое 30-летие. Первый в истории звонок по сотовому (как раньше говорили) телефону совершил 9 сентября 1991 года мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак, который связался со своим коллегой в американском Сиэтле. Оператором, предоставившим услуги связи, выступила компания «Дельта Телеком». Позже она вошла в структуру Tele2 под брендом Skylink.

В 2010 году долгожданную возможность пользоваться качественной связью Tele2 получили жители Калининградской области. Выйдя на рынок самого западного региона страны, оператор сделал связь по цене связи, а последние годы активно работает над качеством мобильного интернета.

Охват - 99% населения

Только за последние пять лет Tele2 инвестировала в развитие своей калининградской сети внушительные 1,3 миллиарда рублей. Количество базовых станций увеличилось на 80%. Технические специалисты компании провели работы по улучшению мобильного интернета и в крупных городах, и в небольших поселках. Изменения коснулись работы сети в Озерске, Светлом, Нестерове, Правдинске, Краснознаменске и втором по величине городе области Советске (там инфраструктуру увеличили сразу на 70%). Дополнительные базовые станции появились в популярных местах отдыха на морском побережье, улучшилось качество связи в торговых центрах «Балтия молл» и «Балтийская галерея».

Эффект не заставил себя ждать. Охват населения в Калининградской области сетью 4G от Tele2 достиг 99% - это больше, чем в других регионах страны.

- Мы можем с уверенностью говорить о том, что сегодня все наши абоненты обеспечены качественной связью и быстрым интернетом в треугольнике дом- работа- отдых, - подчеркивает директор калининградского филиала Tele2 Максим Замахин. - Доступ к быстрому мобильному интернету и различным цифровым сервисам сейчас становится приоритетом, поскольку уже 76% наших абонентов пользуются смартфонами. За 10 месяцев мы наблюдает рост трафика на 21% и модернизируем сеть, чтобы обеспечивать клиентов надежным и бесперебойным интернетом.

Директор калининградского филиала Tele2 Максим Замахин.

Компания развивает свою сеть на самом современном технологическом оборудовании 5G ready (готовое к внедрению 5G).

Как показывает практика, надежность связи Tele2 не способны поколебать даже частные калининградские шторма: в часы разгула стихии дежурные бригады оперативно прибывают к каждой обесточенной базовой станции и запускают их с помощью дизель-генераторов.

Другие правила

С точки зрения предлагаемых услуг Tele2 продолжает работать по другим правилам. Еще пару лет назад оператор отказался от безлимитных тарифов, предложив абонентам самим решать, какое количество гигабайт действительно необходимо включить в тариф и не оплачивать лишнее.

Многие абоненты мобильной связи не используют полностью минуты разговоров, включённые в тариф. У большинства операторов такие остатки «сгорают» в конце месяца. В Tele2 минуты не пропадают, а переносятся на следующий период. Также их можно использовать в качестве «валюты» — то есть оплачивать минутами онлайн- и офлайн-покупки в торговых точках партнёров.

В этом году клиенты оператора получили возможность обменивать неизрасходованные минуты на смартфон Xiaomi. Минутами можно оплатить часть стоимости смартфона. Экономия составит от 1000 до 4000 рублей. При этом одна минута равна одному рублю.

Также минуты можно обменивать на кино. Видеосервис Wink принимает их по курсу один к одному. То есть минуту из тарифа можно поменять на минуту просмотра фильма.

В прошлом году пандемия подтолкнула многих чаще пользоваться цифровыми сервисами. Выбирая между офлайновым магазином и интернет-витриной, выбирают чаще последнюю. В этой связи в этом году государство законодательно определило порядок дистанционного подключения и идентификации абонентов с помощью единой платформы биометрических данных, а также цифровой подписи «Госключ». Tele2 стал первым оператором, запустившим эту услугу для своих абонентов. Благодаря чему пользователи получили возможность не только заказывать SIM-карты через личный кабинет, но и подписывать договоры в режиме онлайн.

Судя по исследованиям, абоненты Tele2 по достоинству оценили усилия, которые предпринимает компания. В нашей стране оператор стал лидером по показателю NPS: более 40% действующих клиентов готовы рекомендовать услуги своим близким. И это самое красноречивое доказательство, что абоненты видят и ценят усилия оператора, направленные на качество связи и предоставление лучшего сервиса.