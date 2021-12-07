АО «Газпромбанк» запускает своего мобильного оператора в Калининграде

.

С 7 декабря в Калининграде и Калининградской области начинает свою работу «ГПБ Мобайл», мобильный оператор от АО «Газпромбанк». Стать абонентом можно, получив SIM-карту в одном из отделений банка или же заказав доставку в удобное для вас место. Представитель банка привезет SIM-карту и договор, для оформления которого понадобится паспорт.

Клиенты АО «Газпромбанк» могут присоединиться к программе лояльности оператора «Быть вместе», которая позволяет получать скидку на связь до 70%. Тарифный план «Выгодно», который включает в себя 700 минут звонков и 30 Гб интернета, участнику скидочной программы обойдется в 150 рублей в месяц. Без скидки цена составляет 500 рублей. Помимо этого, в линейку «Быть вместе» входят тарифы «Легко», «Удобно» и «Всегда».

«ГПБ Мобайл» был запущен в декабре 2020 года на базе сетей Теле2. С тех пор оператор начал свою работу практически во всех крупных регионах России. Новые абоненты имеют возможность протестировать связь бесплатно - 5 гигабайт интернета и 200 минут на 14 дней идут в подарок при подключении. А как только новый абонент совершает первое пополнение счета, сумма удваивается. Если абонент захочет сохранить номер и перейти от другого оператора в «ГПБ Мобайл», то на его счет автоматически поступит одна тысяча рублей.