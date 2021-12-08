Новая смотровая башня на Куршской косе: 10 метров высотой, три площадки и два бинокля

Башня изготовлена из хвойного бруса и доски, никакого пластика. Фото: Facebook

На Куршской косе появляется все больше мест, которые могут посещать туристы с ограниченными возможностями здоровья. А 15 декабря откроется еще одно. В Королевском бору построили смотровую башню по нестандартному проекту. Это цельнодеревянная конструкция на свайном фундаменте. Общая высота - около 10 метров.

- В этой конструкции очень хорошо распределяются нагрузки, несущая часть очень сильная. Нам помогали коллеги из Питера, которые учитывали местные ветра, - рассказывает дизайнер Антон Бессонов.

Башня с тремя площадками (на высоте 3,5, 5 и 6,5 метра) изготовлена из хвойного бруса и доски, никакого пластика. На объект ушло 10 тонн дерева, три месяца работы и около 2 миллионов грантовых рублей.

- Нам хотелось, чтобы с берега залива можно было любоваться не только морем, но и привлекать людей к изучению мира птиц, - говорит директор Центра развития социальных и образовательных проектов «Аура» Светлана Нигматуллина. - Наверху мы поставили скамеечку, установили два бинокля, один из которых на небольшой высоте, чтобы удобно было смотреть с инвалидной коляски.

Это уже третий проект Светланы и ее дружной команды на Куршской косе. До этого на грантовые деньги в бору были установлены настилы с беседками, информационными стендами и арт-объектами, первая специализированная смотровая площадка с пандусом и выходом-выездом на берег моря, первый в России экологический адаптированный туалет.

Королевский бор очень популярен у туристов в последние годы, этот маршрут посещают круглый год.