Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
-11°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 декабря 2021 12:45

Алиханов - о застройке центра Калининграда: Концепцию Явейна поменяем, но Дом Советов все равно придется снести

Губернатор высказался о том, что появится на месте Центральной площади, и о строительстве новых парков
Кирилл Алексеев
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Концепция, подготовленная архитекторами студии Никиты Явейна, понравилась далеко не всем калининградцам.

Концепция, подготовленная архитекторами студии Никиты Явейна, понравилась далеко не всем калининградцам.

Фото: Правительство Калининградской области

На прямой линии губернатору Калининградской области Антону Алиханову задали вопрос о судьбе Дома Советов и строительстве на его месте нового городского квартала. Вопрос совершенно непраздный - судьба этого места волнует многих. Весной этого года, напомним, концепцию застройки центра города предложила питерская студия Никиты Явейна. И то, что придумали архитекторы из Северной столицы, понравилось далеко не всем. Помните же эти обшитые темным клинкером брутальные башни в неоготическом стиле?

- Есть проект реконструкции пространства возле Дома Советов, представленный студией Никиты Явейна. Проект получился противоречивым, - признался губернатор. - Для меня очень важна реакция людей, в том числе молодежи. И в основном я слышу критику, которая касается, как правило, архитектуры (будущих комплексов. - Ред.). Количество довольных и недовольных складывается в пользу последних. И я не хочу принимать волюнтаристских решений. Это ведь место, где ошибку допустить нельзя.

По словам Алиханова, будут представлены еще несколько вариантов застройки центральной части города, в их разработке поучаствует ряд архитектурных студий.

- Что касается самого Дома Советов, то он находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Я сам бы очень хотел его оставить, но, увы, здание необходимо разобрать, - отметил глава области.

Рассказал Антон Алиханов и о судьбе территории, где раньше располагался Королевский замок. Сейчас на этом месте кроме раскопанных подвалов тевтонской цитадели, которые время от времени затапливает, находится парковка.

- Мое мнение - это место должно стать парком. Как в Москве в свое время снесли гостиницу «Россия», и теперь там один из лучших парков мира - Зарядье. Нам нужно создать красивую озелененную территорию, где люди могли бы с удовольствием проводить время, - сказал Антон Алиханов.

От себя добавим, что было бы прекрасно, если бы в новом парке нашлось место и подвалам замка - в виде обустроенного и облагороженного археологического объекта. Возможно, под стеклянным куполом, возможно, оформленного как-то иначе. В любом случае остатки замка могли бы стать якорным объектом нового парка.

Еще один парк, по словам главы области, должен появиться на месте старого аэродрома Девау. Алиханов напомнил, что к этой территории питают огромный интерес калининградские застройщики, однако превратить это место в каменные джунгли у них не получится.

- Застройщики, глядя на Девау, облизываются, - признался губернатор. - Но мы там будем строить парк. И там будут не просто деревья, там должна быть интересная благоустроенная территория, где будут отдыхать дети, молодежь и старшее поколение. Мы спросим людей, что они хотят там видеть. И будем готовить проект.

Губернатор признался, что правительство «спасло в Калининграде более 300 гектаров земли, которые предыдущими властями были переведены из зеленых зон в административно-деловые».

- Мы эти земли вернули в зеленые зоны. Отрадно то, что предприниматели в Калининграде начали понимать, что не в миллионах квадратных метров все измеряется. Не «Ашаном» надо становиться, да простят меня владельцы этой сети, а городом-садом. У нас есть два огромных пространства - Центральная площадь и бывший аэродром Девау. Они станут парками, - сказал Антон Алиханов.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ