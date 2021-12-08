Алиханов - о застройке центра Калининграда: Концепцию Явейна поменяем, но Дом Советов все равно придется снести

Концепция, подготовленная архитекторами студии Никиты Явейна, понравилась далеко не всем калининградцам. Фото: Правительство Калининградской области

На прямой линии губернатору Калининградской области Антону Алиханову задали вопрос о судьбе Дома Советов и строительстве на его месте нового городского квартала. Вопрос совершенно непраздный - судьба этого места волнует многих. Весной этого года, напомним, концепцию застройки центра города предложила питерская студия Никиты Явейна. И то, что придумали архитекторы из Северной столицы, понравилось далеко не всем. Помните же эти обшитые темным клинкером брутальные башни в неоготическом стиле?

- Есть проект реконструкции пространства возле Дома Советов, представленный студией Никиты Явейна. Проект получился противоречивым, - признался губернатор. - Для меня очень важна реакция людей, в том числе молодежи. И в основном я слышу критику, которая касается, как правило, архитектуры (будущих комплексов. - Ред.). Количество довольных и недовольных складывается в пользу последних. И я не хочу принимать волюнтаристских решений. Это ведь место, где ошибку допустить нельзя.

По словам Алиханова, будут представлены еще несколько вариантов застройки центральной части города, в их разработке поучаствует ряд архитектурных студий.

- Что касается самого Дома Советов, то он находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Я сам бы очень хотел его оставить, но, увы, здание необходимо разобрать, - отметил глава области.

Рассказал Антон Алиханов и о судьбе территории, где раньше располагался Королевский замок. Сейчас на этом месте кроме раскопанных подвалов тевтонской цитадели, которые время от времени затапливает, находится парковка.

- Мое мнение - это место должно стать парком. Как в Москве в свое время снесли гостиницу «Россия», и теперь там один из лучших парков мира - Зарядье. Нам нужно создать красивую озелененную территорию, где люди могли бы с удовольствием проводить время, - сказал Антон Алиханов.

От себя добавим, что было бы прекрасно, если бы в новом парке нашлось место и подвалам замка - в виде обустроенного и облагороженного археологического объекта. Возможно, под стеклянным куполом, возможно, оформленного как-то иначе. В любом случае остатки замка могли бы стать якорным объектом нового парка.

Еще один парк, по словам главы области, должен появиться на месте старого аэродрома Девау. Алиханов напомнил, что к этой территории питают огромный интерес калининградские застройщики, однако превратить это место в каменные джунгли у них не получится.

- Застройщики, глядя на Девау, облизываются, - признался губернатор. - Но мы там будем строить парк. И там будут не просто деревья, там должна быть интересная благоустроенная территория, где будут отдыхать дети, молодежь и старшее поколение. Мы спросим людей, что они хотят там видеть. И будем готовить проект.

Губернатор признался, что правительство «спасло в Калининграде более 300 гектаров земли, которые предыдущими властями были переведены из зеленых зон в административно-деловые».

- Мы эти земли вернули в зеленые зоны. Отрадно то, что предприниматели в Калининграде начали понимать, что не в миллионах квадратных метров все измеряется. Не «Ашаном» надо становиться, да простят меня владельцы этой сети, а городом-садом. У нас есть два огромных пространства - Центральная площадь и бывший аэродром Девау. Они станут парками, - сказал Антон Алиханов.