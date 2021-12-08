Сотрудники калининградского РЦК прошли сертификацию на тренеров бережливого производства

.

Подготовка и сертификация тренеров Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Калининградской области (РЦК) идет полным ходом. Так, 29 и 30 ноября сотрудники центра Игорь Глухов, Ирина Мироедова и Артем Маслаков завершили свое обучение и стали сертифицированными тренерами по направлениям «Основы бережливого производства», «Реализация проекта по улучшению», «Система организации рабочего пространства 5S», «Картирование процессов» и «Производственный анализ». Каждый из специалистов подтвердил свои компетенции и готов проводить тренинги, делиться новыми знаниями на предприятиях-участниках национального проекта «Производительность труда».

Команда РЦК не планирует останавливаться на достигнутом. Следующая сертификация пройдет по направлениям «Методика решения проблем», «Автономное обслуживание оборудования», «Быстрая переналадка SMED», «Анализ эффективности оборудования OEE», «Стандартизированная работа».

«Обучение тренерским компетенциям на площадке Федерального центра компетенций (ФЦК) в Москве — это возможность развить компетенции в области бережливых технологий, чтобы потом передать знания и методологию сотрудникам предприятий-участников национального проекта, — делится руководитель проектов РЦК Ирина Мироедова. — Если предприятие поставило цель создать производственную систему на принципах и методах бережливых технологий, то основным фактором успеха станет обучение сотрудников компании — как руководителей, так и операторов.Очень сложно создавать производственную систему на предприятии, не понимая сути инструментов бережливого производства, не придавая значения последовательному решению проблем, поэтапному развертыванию проекта.

Должны быть четко определены цели и задачи, которые являются результатом всестороннего анализа. Руководство компании должно вместе с сотрудниками выработать решения, позволяющие не только увеличивать объем продукции, сокращать издержки и расходы, но и положительно влиять на организацию рабочих мест, рабочего пространства и процесса. В результате такого подхода пробуждается интерес у сотрудников, возникает понимание и становятся ясны дальнейшие шаги — так появляется возможность решить проблемы.

Одной из основных моих задач, как руководителя проекта и менеджера по управлению изменениями,считаю информирование и вовлечение сотрудников предприятия в реализацию проекта. Стремлюсь к тому, чтобы как можно больше руководителей и сотрудников компаний узнало, что философия бережливого производства нацелена не просто на анализ и улучшение процессов, но и на развитие управленческих качеств, лидерских стремлений, возрождение потенциала развития в любой компании».

Руководитель проекта Артем Маслаков добавляет: «Сертификация на тренера — это очень сложная и ответственная задача, требующая не только доскональных знаний в области бережливого производства, но и богатого практического опыта. Во время подготовки мы усвоили огромное количество информации, которую мы будем передавать нашим коллегам на производствах по выверенным методикам преподавания ФЦК».

«Сертификация длилась два дня. У будущих тренеров тщательно проверялись знания инструментов и методологии преподавания, умение взаимодействовать с аудиторией и качественно передавать свои знания людям».

Справка:

За время работы РЦК было проведено восемь «Фабрик процессов», на которых обучились 112 сотрудников калининградских предприятий. А всего прошли обучение на основных программах тренингов 297 человек.

Стать участником национального проекта «Производительность труда» в Калининграде и узнать все детали работы национального проекта можно в Региональном центре компетенции в сфере производительности труда Калининградской области (Фонд «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области»):

+7 (4012) 994 588,

mbkaliningrad.ru/labor,

instagram.com/rcckaliningrad,

facebook.com/RCCKaliningrad,

vk.com/rcckaliningrad,

сайт национального проекта (ИТ-платформа) — «Производительность.рф».